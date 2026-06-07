Selon le quotidien espagnol Diario AS, Bernardo Silva figure désormais sur la short-list du Real Madrid. José Mourinho, futur entraîneur du club merengue, souhaite vivement recruter son compatriote. Jusqu’ici, la direction madrilène n’était pas totalement convaincue par le milieu portugais.

Silva a récemment annoncé son départ de Manchester City. Recruté à l’AS Monaco pour 50 millions d’euros à l’été 2017, il a depuis largement rentabilisé son transfert.

Au fil des saisons, l’agile Portugais s’est imposé comme un pilier du onze de Pep Guardiola, disputant 460 matchs pour 76 buts et 77 passes décisives. International à 108 reprises, il a conquis six titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions.

Malgré ces succès, l’heure est venue pour lui de relever un nouveau défi, d’autant plus que son contrat expire cet été. Silva ne manque pas d’options : la Juventus et l’Atlético de Madrid suivent de près le dossier, mais le FC Barcelone semble actuellement en pole position. Toutefois, le champion national en titre doit désormais faire face à la concurrence de son grand rival.

Alors que le club madrilène ne semblait pas envisager le joueur auparavant, l’arrivée de Mourinho semble changer la donne. L’entraîneur portugais est séduit par son compatriote et le considère comme un renfort de choix.

Après la rencontre internationale face au Chili, le joueur s’est exprimé sur son avenir en laissant toutes les portes ouvertes : « Barcelone est une option pour moi, mais je n’ai pas encore pris de décision. »

« Au final, je chercherai un club où l’on veut de moi, où je me sens vraiment désiré. C’est très important, et vous le saurez dès que j’aurai pris ma décision. »