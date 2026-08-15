L’Écosse va présenter un ancien défenseur d’Eredivisie comme nouveau sélectionneur

Sébastien Pocognoli est sur le point de devenir le nouveau sélectionneur de l’Écosse. Selon The Herald, ce n’est plus qu’une question de temps avant que l’ancien défenseur de l’AZ ne soit présenté.

La Fédération écossaise de football (SFA) est depuis quelque temps déjà à la recherche d’un successeur à Steve Clark, qui avait annoncé fin juin, pendant la Coupe du monde, qu’il arrêtait son poste de sélectionneur. The Tartan Army a commencé la Coupe du monde par une maigre victoire 1-0 contre Haïti, avant que le Maroc (0-1) et le Brésil (0-3) ne se montrent trop forts.

L’Écosse dépendait des résultats des autres matches pour se qualifier et a finalement dû rentrer chez elle au goal-average, après que la Croatie s’est débarrassée du Ghana (2-1). Les médias écossais ont reproché à Clarke la pauvreté du jeu et du résultat contre Haïti, estimant que c’est là qu’avaient été posées les bases de l’élimination.

C’est ainsi que la belle aventure de Clarke à la tête de l’Écosse a pris fin après sept ans, et que la fédération a dû se mettre en quête d’un successeur, qui est sur le point d’être présenté en la personne de Pocognoli. L’ancien arrière gauche, qui a joué pour l’AZ entre 2007 et 2010, s’est rapidement fait un nom comme entraîneur après sa carrière de joueur.

Âgé de 39 ans, Pocognoli a commencé sa carrière d’entraîneur avec les moins de 21 ans de l’Union Saint-Gilloise, avant de devenir sélectionneur de la Belgique U18 en 2023 après un passage chez les moins de 18 ans du KRC Genk. En 2024, il est retourné à l’Union, cette fois comme entraîneur principal. Dès sa première saison, Pocognoli a conduit le club bruxellois à son premier titre de champion en quatre-vingt-dix ans. La Supercoupe a également été remportée.

Ses performances ne sont pas non plus passées inaperçues à l’étranger. L’AS Monaco cherchait un successeur à Adi Hütter et s’est tourné vers Pocognoli en octobre dernier, lui qui a quelque peu déçu avec une septième place en Ligue 1. Monaco ne dispute donc cette saison que la Conference League.

Monaco en a tiré ses conclusions et a licencié Pocognoli le 1er juin. Après environ deux mois et demi sans emploi, il est désormais sur le point d’être présenté par la SFA. Pocognoli avait déjà été proche d’un départ pour l’Écosse plus tôt cet été. Hearts a toutefois finalement opté pour le compatriote de Pocognoli, Wouter Vrancken.

« Après une recherche menée par le directeur général Ian Maxwell et Craig Mulholland (directeur du football de haut niveau, NDLR), Pocognoli est désormais en pole position », assure The Herald. L’Écosse retrouvera la compétition fin septembre/début octobre. Les matches de Ligue des nations contre, successivement, la Slovénie, la Suisse, la Macédoine du Nord et de nouveau la Slovénie sont alors au programme.