L'écharpe intelligente révolutionnaire de Manchester City

Avec l'arrivée de la nouvelle saison, les clubs lancent de nouveaux kits, streetwear et vêtements d'entraînement mais aussi des produits souvenirs et des pièces de merchandising innovantes.

Dans ce sens, Manchester City est le dernier à innover en présentant une écharpe intelligente.

Il s'agit d'une écharpe avec un capteur biométrique intégré qui mesure le rythme cardiaque, la température corporelle et les réactions émotionnelles.

Elle a été créée pour mesurer les hauts et les bas de leurs fans et la façon dont le jeu les affecte non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement.

L'écharpe intelligente a été testée lors de récents matchs

L'écharpe a été fabriquée par l'agence Octagon en collaboration avec le partenaire technologique du club, Cisco, et utilise un biocapteur "EmotiBit" placé autour du cou pour recueillir les données nécessaires, mais de manière anonyme.

Cette technologie avait déjà été testée lors des derniers matchs de Manchester City la saison dernière.

Six supporters de Manchester City ont été invités à participer à un programme pilote pour tester la nouvelle technologie. Ils ont capturé plus de 120 moments d'intérêt pendant les 90 minutes du match.

En outre, l'écharpe sera également disponible pour les fans du club frère de New York City aux États-Unis.

"Depuis plus de 100 ans, l'écharpe est le symbole ultime du fandom du football", a déclaré le club dans un communiqué.

"Il a connu des hauts et des bas, et a capturé le sang, la sueur et les larmes des fans, semaine après semaine.

"Aujourd'hui, avec notre partenaire Cisco, nous sommes ravis de présenter une mise à jour innovante de l'écharpe qui nous permet de mesurer ces hauts et ces bas et de mieux comprendre l'émotion au cœur du plus beau jeu du monde.", peut-on lire sur le communiqué officiel de l'écharpe.