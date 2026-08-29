L’AZ s’approche de son propre record de transfert et tient soudain le renfort souhaité

L’AZ a recruté un nouveau milieu de terrain. Le club d’Alkmaar va verser sept millions d’euros au FC Midtjylland pour s’attacher les services de Valdemar Byskov, selon le média danois Bold.

Byskov est un milieu central âgé de 21 ans. Il est issu du centre de formation de Midtjylland et a joué en équipes de jeunes avec le Danemark Espoirs.

Malgré son jeune âge, Byskov a déjà disputé plus de cent matches avec l’équipe première du club danois. Il y a inscrit quinze buts et délivré onze passes décisives.

Byskov se rendra aux Pays-Bas après le week-end pour passer sa visite médicale, avant de signer un contrat de longue durée à l’AFAS Stadion.

Selon Bold, l’AZ paie « environ sept millions d’euros » pour ce talentueux meneur de jeu. Byskov devient ainsi presque le transfert le plus cher de l’histoire du club.

La recrue la plus onéreuse reste pour l’instant Weslley Patati. Il avait été recruté l’été dernier pour 7,3 millions d’euros en provenance du Maccabi Tel Aviv.