L’AZ reste irréprochable en Eredivisie après un superbe combat face au sc Heerenveen

L’AZ a également fait tomber le sc Heerenveen dimanche. Les joueurs d’Alkmaar se sont imposés 2-3 au terme d’un superbe duel à l’Abe Lenstra Stadion. Les entrants Valdemar Byskov et Ayoub Oufkir ont joué un rôle crucial dans la victoire de l’AZ qui, après cinq matches, compte le maximum de quinze points et reste donc leader de l’Eredivisie. Heerenveen a récolté cinq points en cinq rencontres.

Lors d’une première période animée, l’AZ a été la première équipe à frapper. Ringo Meerveld a perdu le ballon sans pression face à Wouter Goes, qui a servi Ro-Zangelo Daal sur le côté gauche. L’ailier a repiqué dans la surface et a enroulé une superbe frappe victorieuse : 0-1.

Comme sur le but de l’ouverture du score, une grosse erreur a précédé l’égalisation. Cette fois, Lewis Schouten a raté sa passe et offert le ballon à Dirk Proper, qui a immédiatement choisi de se projeter vers l’avant. Jakob Trenskow a trouvé Dylan Vente, dont le centre a été magnifiquement repris par Nolhan Courtens : 1-1. Le Belge (19 ans) allait devenir le meilleur joueur du côté frison.

Heerenveen a montré par moments un très bon football face aux Nord-Hollandais, qui se sont même retrouvés menés autour de la demi-heure de jeu. Meerveld a joué en une-deux avec Proper, s’est créé l’espace pour frapper et a marqué avec l’aide de la jambe de Dave Kwakman : 2-1.

L’AZ a déçu en première période et n’a pas approché le niveau affiché lors des journées précédentes. L’équipe de Leeroy Echteld n’est guère allée au-delà d’une frappe sans danger de Peer Koopmeiners, qui a légèrement mal contrôlé son ballon.

Au retour des vestiaires, l’AZ s’est montré bien plus convaincant, et cela a conduit à l’égalisation méritée à vingt minutes de la fin. Le débutant Byskov n’a pas eu besoin de cinq minutes pour montrer sa classe avec sa superbe passe en profondeur de l’extérieur du pied pour Meerdink, qui a rapidement repiqué vers l’intérieur et laissé Klaverboer sans aucune chance d’une frappe surpuissante : 2-2.

Heerenveen a repris l’initiative dans le dernier quart d’heure, mais s’est fait piéger après un centre raté. Meerdink a parfaitement lancé le remplaçant Oufkir, qui a pris de vitesse Sam Kersten et a lobé Bernt Klaverboer du gauche : 2-3.

Heerenveen est encore passé tout près de l’égalisation à deux reprises en fin de match, mais le gardien Jari De Busser a repoussé les têtes de Vasilios Zagaritis et du débutant Roberts Uldrikis. L’AZ reste ainsi parfait en Eredivisie.







