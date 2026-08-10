L’AZ rejette fermement une première offre pour Troy Parrott

AZ a fermement repoussé une première offre de West Ham United pour Troy Parrott, rapporte Voetbal International. Les Alkmaarois réclament un montant de 30 millions d’euros, indiquait l’Algemeen Dagblad le week-end dernier.

West Ham, relégué, ne s’est pas encore suffisamment rapproché de ce prix demandé. Le club a soumis une offre d’environ 18 à 20 millions d’euros.

Il y a de fortes chances que l’écart soit comblé dans les prochains jours. D’autant plus que Parrott est la priorité absolue de West Ham.

Le club londonien n’est toutefois pas le seul prétendant à sa signature. Selon VI, le RB Leipzig a appelé la semaine dernière pour se renseigner sur les services de Parrott.

Parrott lui-même a toutefois déjà trouvé un accord avec les Hammers. L’attaquant attend désormais que les clubs s’entendent sur le montant du transfert.

Parrott a depuis longtemps fait part de son souhait de départ à la direction d’AZ, mais souligne malgré tout qu’il continuera toujours à tout donner. « Parce que l’entraîneur (Leeroy Echteld, NDLR) et moi avons une très bonne relation, je veux aussi être utile durant ma dernière période. Nous nous sommes récemment assis pour avoir une belle conversation », a récemment raconté l’attaquant dans De Telegraaf.

« L’entraîneur a dit qu’il choisissait les joueurs qui devront le faire pour lui cette saison », estime ainsi Parrott, pour qui la place actuelle de titulaire de Mexx Meerdink n’a rien d’illogique. « Je trouve important d’aider les gars autant que possible. Ce club a énormément fait pour moi. J’ai dit à l’entraîneur : “tant que je serai là, je serai là pour toi et les gars”. »