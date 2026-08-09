L’AZ reçoit une offre de 17,5 millions d’euros

La course pour Troy Parrott semble bel et bien lancée. Selon le Daily Mail, West Ham United a formulé une offre d’environ 17,5 millions d’euros à l’AZ.

Le club espère ainsi convaincre les Alkmaarders de vendre, mais cette possibilité semble faible. Algemeen Dagblad avait en effet déjà indiqué plus tôt que le directeur technique Niels van Duinen vise un transfert record : il faudra mettre 30 millions d’euros sur la table.

On ne sait pas dans quelle mesure West Ham est prêt à aller dans ce sens. Le Daily Mail estime que le relégué anglais peut, si nécessaire, augmenter son offre à plus de 20 millions d’euros. Selon Transfermarkt, Parrott vaut actuellement 25 millions d’euros.

Tout cela est lié au « homegrown status » dont bénéficie Parrott pour les clubs anglais. L’attaquant irlandais est ainsi attractif pour des clubs comme West Ham, qui doivent avoir au minimum huit joueurs dans leur effectif formés pendant au moins trois ans dans un club du même pays avant leurs 21 ans.

Selon les informations venues d’Angleterre, West Ham a un concurrent sérieux dans la lutte pour Parrott : le FC Porto. L’équipe de l’entraîneur Francesco Farioli n’a toutefois pas encore formulé d’offre officielle.

Parrott a depuis longtemps fait connaître son envie de départ à la direction de l’AZ, mais souligne malgré tout qu’il continuera toujours à tout donner. « Parce que l’entraîneur (Leeroy Echteld, NDLR) et moi avons une très bonne relation, je veux aussi être utile lors de ma dernière période. Nous nous sommes récemment assis ensemble et avons eu une belle discussion », a récemment raconté l’attaquant dans De Telegraaf.

« L’entraîneur a dit qu’il choisissait les joueurs qui doivent le faire pour lui cette saison », estime Parrott, pour qui la place de titulaire actuelle de Mexx Meerdink n’a rien d’illogique. « Je trouve important d’aider les gars autant que possible. Ce club a tellement fait pour moi. J’ai dit à l’entraîneur : “tant que je suis là, je serai là pour toi et les garçons”. »