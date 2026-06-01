« L’AZ lance une offre colossale : ce transfert pourrait devenir le plus cher de l’histoire »

L'AZ Alkmaar a franchi une étape décisive dans le dossier Petar Stanic. D'après le média bulgare Tema Sport, qui cite des sources serbes, le club néerlandais aurait mis sur la table une offre de sept millions d'euros, assortie de bonus, pour le milieu de terrain du Ludogorets.

En incluant les bonus, le montant total pourrait atteindre dix millions d’euros, ce qui rapproche l’AZ de la demande initiale du club bulgare, fixée à au moins dix millions pour le jeune Serbe de 24 ans.

Le milieu offensif a brillé lors de l’exercice écoulé : 9 buts et 10 passes décisives en 33 matchs de championnat, contribuant ainsi pleinement à la saison du Ludogorets.

Sur la scène européenne, il a également brillé : sept réalisations en Ligue Europa, performance qui l’a propulsé en tête du classement des buteurs, ex aequo avec Igor Jesus de Nottingham Forest.

Ses performances remarquées suscitent aussi de l’intérêt en Espagne.

Le Real Betis et Séville surveilleraient de près l’évolution de ce dossier.

Si le club alkaarster parvient à finaliser ce dossier, il s’agira très probablement d’un nouveau record de transfert pour le club, actuellement détenu par Wesley Patati, recruté l’an dernier 7,3 millions d’euros auprès du Maccabi Tel Aviv.