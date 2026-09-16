L’AZ affronte un Brian Brobbey très populaire, qui peut encore s’améliorer sur un point

L’AZ débute son aventure en Ligue Europa mercredi avec un déplacement chez Sunderland. L’adversaire anglais a fortement reculé et s’est longtemps surtout fait connaître grâce à la série Netflix Sunderland 'Til I Die. Désormais, ce sont toutefois les performances qui occupent le devant de la scène. Voetbalzone s’est entretenu, à l’approche de ce choc européen, avec le suiveur du club Philip Smith du Sunderland Echo au sujet du club populaire du nord-est de l’Angleterre.

Par Rian Rosendaal

Des Néerlandais populaires

Les Néerlandais Robin Roefs et Brian Brobbey sont particulièrement populaires auprès des supporters de Sunderland, souligne Smith dans cet entretien avant la rencontre de Ligue Europa au Stadium of Light. « Roefs a réalisé une excellente saison dernière et les fans étaient heureux qu’il signe récemment un nouveau contrat. On craignait en effet que sa bonne forme n’attire l’attention de clubs de Ligue des champions. Il dégage du calme et de la fiabilité, exactement ce que tout supporter attend d’un gardien. »

Concernant Brobbey aussi, transféré de l’Ajax en 2025 pour 20 millions d’euros, Sunderland n’entend que des mots positifs dans la bouche du suiveur du club. « Brobbey est devenu un véritable héros culte auprès des fans, notamment parce qu’il a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel la saison dernière lors du déplacement chez l’ennemi juré Newcastle United. De plus, les supporters apprécient énormément qu’il soit un avant-centre à l’ancienne, un profil que l’on voit désormais très rarement dans le football moderne. »

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Très apprécié, Brobbey est lié à Sunderland jusqu’au 30 juin 2029, alors que le club s’est incliné à domicile 0-2 samedi dernier face au champion en titre Arsenal, au terme d’un match mouvementé. Il est toutefois tout à fait possible que l’attaquant puissant soit parti avant cette date. « C’est possible, car plusieurs très grands clubs suivent de près son évolution », sait Smith. « Non seulement en Premier League, mais aussi pendant la Coupe du monde. Si l’on regarde l’étape vers un statut de titulaire régulier comme avant-centre en Ligue des champions, marquer plus souvent est probablement ce que Brobbey doit encore ajouter à son jeu. Bien sûr, Sunderland doit aussi lui créer davantage d’occasions franches, mais c’est probablement dans ce domaine qu’il peut encore franchir un cap. »

Sunderland a terminé la saison dernière à une belle septième place de Premier League en tant que promu. La récompense est une participation à la phase de ligue de la Ligue Europa. Une perspective séduisante, mais ce calendrier surchargé peut aussi avoir des inconvénients. « Il y a à la fois de l’enthousiasme et une certaine inquiétude. La priorité est clairement de trouver de la stabilité en Premier League et il est difficile d’évaluer ce que l’on peut attendre en Europe, même si les clubs anglais ont un excellent historique dans ces compétitions grâce à leur avantage financier. Je pense que la plupart des supporters seraient très satisfaits d’une place dans le ventre mou du championnat et d’un beau parcours en Ligue Europa », prédit le suiveur du club du journal local.

L’AZ suscite-t-il de l’intérêt à Sunderland ?

Pour l’instant, l’attention se porte sur la venue de l’AZ, co-leader de l’Eredivisie Vriendenloterij, au Stadium of Light. Un match qui suscite assurément l’intérêt chez The Black Cats, malgré le fait que ce ne soit ni l’Ajax, ni le PSV, ni Feyenoord qui se déplacent en Angleterre. « Bien sûr que oui », rit Smith. « C’est en effet le premier match européen de Sunderland depuis 53 ans. C’est donc une soirée particulière. Non seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Il y aura une atmosphère spéciale et tout le monde attend ce match avec énormément d’impatience. Concernant l’AZ, il est vrai que la plupart d’entre nous ne connaissent pas très bien le club, mais il y a beaucoup de respect pour son début de saison et pour le fait qu’il possède bien plus d’expérience européenne que Sunderland. »

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Régis Le Bris est l’entraîneur censé apporter des succès européens cette saison. Le Français de 50 ans a pris les rênes de Sunderland en 2024 et a décroché la montée en Premier League un an plus tard. La première année de retour au plus haut niveau a été un succès retentissant pour le club. Sunderland a pris 54 points, son plus haut total en Premier League depuis 2001. En outre, le Stadium of Light a été une forteresse presque imprenable, ce qui a permis de décrocher un billet européen. Pour les supporters, le point culminant absolu a été les deux victoires contre le rival Newcastle United. Le Bris jouit donc d’une immense estime auprès des supporters de l’actuel quatorzième du classement, sait aussi Smith.

« Sans aucun doute, il est l’un des meilleurs entraîneurs de Sunderland de l’ère moderne. Peter Reid a terminé deux fois septième de Premier League il y a un quart de siècle, après une montée. Mais l’écart entre le Championship et la Premier League est aujourd’hui bien plus grand. La performance de Le Bris la saison dernière était donc stupéfiante. La plupart placeraient sans doute encore Reid tout en haut de leur liste, mais Le Bris appartient à cette même catégorie. Et s’il réussit à nouveau une bonne saison, il sera peut-être même considéré comme le meilleur entraîneur de l’histoire », estime aussi très haut le technicien français Smith.

Série dramatique en Angleterre

L’AZ vise d’ailleurs mercredi sa toute première victoire sur le sol anglais. Par le passé, le club d’Alkmaar a notamment perdu sans contestation contre Arsenal et Manchester United. En 2023, l’AZ n’a pas fait le poids contre West Ham United en demi-finale de la Conference League, compétition européenne que le club anglais a finalement remportée. La même année, Aston Villa s’est aussi montré trop fort. Lors de la saison 2024/25, l’AZ a perdu à deux reprises contre Tottenham Hotspur en Ligue Europa. La saison dernière, l’équipe de Leeroy Echteld s’est inclinée 3-1 face au futur vainqueur Crystal Palace en Conference League, malgré un but de Sven Mijnans, parti au PSV.