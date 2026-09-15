L’AZ affronte le très populaire Brian Brobbey, qui peut encore s’améliorer sur un point

L’AZ lance son aventure en Ligue Europa mercredi avec un déplacement sur la pelouse de Sunderland. L’adversaire anglais a fortement régressé et s’est surtout fait connaître pendant des années grâce à la série Netflix Sunderland ’Til I Die. Désormais, ce sont toutefois les performances qui occupent le devant de la scène. Voetbalzone s’est entretenu, à l’approche de ce choc européen, avec le suiveur du club Philip Smith du Sunderland Echo au sujet du club populaire du nord-est de l’Angleterre.

Par Rian Rosendaal

Des Néerlandais populaires

Les Néerlandais Robin Roefs et Brian Brobbey sont particulièrement populaires auprès des supporters de Sunderland, souligne Smith dans cet entretien avant la rencontre de Ligue Europa au Stadium of Light. « Roefs a réalisé une excellente saison dernière et les fans étaient heureux qu’il signe récemment un nouveau contrat. On craignait en effet que sa bonne forme n’attire l’attention de clubs de Ligue des champions. Il dégage du calme et de la fiabilité, exactement ce que chaque supporter attend d’un gardien. »

Concernant Brobbey aussi, transféré en 2025 pour 20 millions d’euros en provenance de l’Ajax, le suiveur de Sunderland n’a que des mots positifs. « Brobbey est devenu un véritable joueur culte parmi les fans, notamment parce qu’il a inscrit la saison dernière le but de la victoire dans le temps additionnel lors du déplacement chez l’ennemi juré Newcastle United. Les supporters apprécient aussi énormément le fait qu’il soit un avant-centre à l’ancienne, un profil que l’on voit de plus en plus rarement dans le football moderne. »

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Très apprécié, Brobbey est sous contrat avec Sunderland jusqu’au 30 juin 2029, alors que le club s’est incliné samedi dernier à domicile contre le champion en titre Arsenal (0-2) au terme d’un duel mouvementé. Il est toutefois tout à fait possible que le puissant attaquant soit parti avant cette date. « C’est possible, parce que plusieurs très grands clubs suivent de près son évolution, affirme Smith. Pas seulement en Premier League, mais aussi pendant la Coupe du monde. Si l’on parle du cap à franchir pour devenir une référence au poste d’avant-centre en Ligue des champions, marquer plus souvent est probablement ce que Brobbey doit encore ajouter à son jeu. Bien sûr, Sunderland doit aussi lui créer davantage d’occasions nettes, mais c’est sans doute dans ce domaine qu’il peut encore progresser. »

Sunderland a terminé la saison dernière à une remarquable septième place de Premier League en tant que promu. La récompense est une participation à la phase de ligue de la Ligue Europa. Une belle perspective, mais ce calendrier particulièrement chargé peut aussi avoir des effets négatifs. « Il y a à la fois de l’enthousiasme et une certaine inquiétude. La priorité est clairement de trouver de la stabilité en Premier League et il est difficile de savoir à quoi s’attendre en Europe, même si les clubs anglais ont un excellent bilan dans ces compétitions grâce à leur avantage financier. Je pense que la plupart des supporters seraient très satisfaits d’une place dans le ventre mou du championnat et d’un beau parcours en Ligue Europa », prédit le suiveur du club pour le journal local.

L’AZ suscite-t-il de l’intérêt à Sunderland ?

Pour l’instant, l’attention se porte sur la venue de l’AZ, co-leader de l’Eredivisie Vriendenloterij, au Stadium of Light. Un match qui suscite assurément de l’intérêt chez The Black Cats, malgré le fait que ni l’Ajax, ni le PSV, ni Feyenoord ne se déplacent en Angleterre. « Bien sûr que ça suscite de l’intérêt », sourit Smith. « C’est tout simplement le premier match européen de Sunderland depuis 53 ans. C’est donc une soirée particulière. Pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Il y aura une atmosphère spéciale et tout le monde attend ce match avec énormément d’impatience. Concernant l’AZ, il est vrai que la plupart d’entre nous ne connaissent pas très bien le club, mais il y a beaucoup de respect pour leur début de saison et pour le fait qu’ils aient bien plus d’expérience européenne que Sunderland. »

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Régis Le Bris est le manager chargé d’apporter des succès européens cette saison. Le Français de 50 ans a rejoint Sunderland en 2024 et a déjà obtenu un an plus tard la montée en Premier League. La première année de retour au plus haut niveau a été un succès retentissant pour le club. Sunderland a pris 54 points, son plus haut total en Premier League depuis 2001. En outre, le Stadium of Light a été une forteresse presque imprenable, ce qui a permis de décrocher un billet européen. Pour les fans, le point culminant absolu a été les deux victoires contre le rival Newcastle United. Le Bris jouit donc d’une très haute estime auprès des supporters de l’actuel quatorzième du classement, comme le sait aussi Smith.

« Sans aucun doute, il est l’un des meilleurs managers de Sunderland de l’ère moderne. Peter Reid a obtenu il y a un quart de siècle, après la montée, deux septièmes places en Premier League. Mais l’écart entre le Championship et la Premier League est aujourd’hui bien plus grand. La performance de Le Bris la saison dernière était donc stupéfiante. La plupart placeraient probablement encore Reid tout en haut de leur liste, mais Le Bris appartient à cette même catégorie. Et s’il réussit encore une bonne saison, il sera peut-être même considéré comme le meilleur manager de tous les temps », signe aussi Smith, qui tient le coach français en très haute estime.

Série dramatique en Angleterre

L’AZ vise d’ailleurs mercredi sa toute première victoire sur le sol anglais. Par le passé, le club d’Alkmaar a notamment subi des défaites sans appel contre Arsenal et Manchester United. En 2023, l’AZ n’a pas fait le poids face à West Ham United en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, compétition européenne que le club anglais a finalement remportée. Cette même année, Aston Villa s’est également montré trop fort. Lors de la saison 2024/25, le club a perdu à deux reprises contre Tottenham Hotspur en Ligue Europa. La saison dernière, l’équipe de Leeroy Echteld s’est inclinée 3-1 contre le futur vainqueur Crystal Palace en Ligue Europa Conférence malgré un but de Sven Mijnans, parti au PSV.