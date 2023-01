L'avis tranché d'Hervé Renard sur Cristiano Ronaldo

On peut dire que le monde entier attend les débuts de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr, lui qui a rejoint le club saoudien en décembre .

Malheureusement, les fans devront attendre encore 16 jours, car le joueur de 37 ans purge une suspension de deux matches pour avoir brisé le téléphone d'un supporter d'Everton, alors qu'il était encore un joueur de Manchester United. Il est également entendu que Ronaldo a été enregistré tardivement par son nouveau club après son arrivée.

Alors que l'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United continue de s'entraîner pour atteindre sa pleine capacité avant ses débuts, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Arabie saoudite, Hervé Renard, a salué l'arrivée de la "superstar" portugaise à Al Nassr. Le manager de 54 ans a parlé de l'énorme impact que Ronaldo aura sur le pays lors d'un entretien avec TribalFootball.

L'effet Cristiano Ronaldo

"En raison de la carrière de Cristiano Ronaldo, en raison de l'impact médiatique qu'il a, c'est quelque chose qui ne peut pas être défini. C'est une lumière, c'est un soleil qui couvre l'Arabie Saoudite", a déclaré Renard. "En tout cas, c'est l'objectif. Il va mettre le pays en avant un peu plus rapidement. Pour situer le contexte, Mohammad bin Salman est arrivé au pouvoir en 2017. Cela fait cinq, six ans et [le développement du football] est très court, donc il y a une volonté d'atteindre un objectif qui est un slogan ici : "Saudi 2030. [En référence au fait que le pays se porte candidat pour accueillir la Coupe du monde].

"Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est l'un de ces pays, peu nombreux dans le monde, qui peuvent attirer de nombreuses grandes célébrités internationales", a poursuivi M. Renard. "Ce n'est pas seulement dans le secteur du sport, dans le secteur de la musique, nous avons DJ Snake et Drake, qui viennent souvent en Arabie saoudite, etc. Ce ne sont que des exemples sur le plan culturel. Le sport fera également partie de ces vecteurs qui feront dépenser beaucoup d'argent à l'Arabie saoudite. Mais si elle le fait, elle pourra certainement se le permettre. Le pays sera alors l'objet d'une attention considérable. La victoire contre l'Argentine en Coupe du monde était déjà une grande victoire et l'arrivée de Cristiano Ronaldo est quelque chose d'énorme pour le pays", a conclu le patron saoudien.