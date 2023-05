L'avis tranché d'Ancelotti sur Ferland Mendy

Carlo Ancelotti a écarté l'idée de recruter un autre latéral gauche cet été, malgré les spéculations croissantes sur ce poste.

Les Blancos ont déjà conclu un accord avec le Rayo Vallecano pour le retour de Fran Garcia cet été, et des liens ont été établis avec Alphonso Davies et Andy Robertson ces derniers jours. De l'autre côté de la médaille, on rapporte depuis des mois que le Real Madrid pourrait chercher à vendre Ferland Mendy, qui a manqué la majeure partie de la saison à cause d'une blessure.

Carlo Ancelotti a déclaré à la presse que "ce que nous devons faire, nous allons le faire pour nous améliorer".

L'Italien n'a pas voulu admettre où l'équipe allait chercher à s'améliorer.

"Ce n'est pas un problème d'attaquants, car nous sommes l'équipe qui a marqué le plus de buts en championnat, mais nous avons manqué de solidité. Sur la base des statistiques, qui mentent un peu, nous devrions signer un défenseur".

L'un des trous à combler est la place occupée par Nacho Fernandez. Le vétéran a fait l'objet d'une offre de la part du Real Madrid et s'est admirablement acquitté de son rôle de remplaçant extraordinaire au sein de la ligne arrière depuis une dizaine d'années. Ancelotti a déclaré que le club attendait que Nacho se décide.

"Je pense qu'il a compris que l'avenir est entre ses mains. Nous savons qu'il peut encore nous apporter beaucoup, je pense que le club a parlé avec lui, mais ils pensent au meilleur pour lui. Dans une semaine, la saison se termine et les choses seront plus claires".

En ce qui concerne Mendy, Ancelotti a soutenu le Français. Sa réputation a été mise à mal par les absences, ce qui a obligé le manager italien à remanier son effectif. Mais il estime qu'il sera un atout pour l'avenir.

"Le problème, c'est la blessure importante de Mendy qui nous a posé des problèmes. Mais nous devons avoir confiance en lui car c'est un défenseur très fort. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses en défense parce qu'il est très bien.

Le joueur de 27 ans a souvent été critiqué pour son manque de production offensive au Real Madrid, mais il ne fait aucun doute que sa solidité défensive leur a manqué cette saison.