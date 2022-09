L'avis pointu d'Ancelotti sur Tchouaméni

Carlo Ancelotti a expliqué sa façon de penser lors du choix de ses milieux de terrain.

Avant le match du Real Madrid contre le Real Betis ce week-end, Ancelotti a déclaré à Marca qu'il n'était pas surpris par le début de saison prometteur d'Aurélien Tchouaméni.

"Il ne m'a pas surpris car nous le connaissons bien, pour investir autant d'argent dans un joueur, il faut le connaître. Il montre ce que nous attendions".

Il avait cependant quelques notes pour le milieu de terrain français, plus habitué à jouer dans un double pivot que dans un milieu à trois.

"Nous travaillons davantage sur le côté défensif, car il défend bien mais il doit s'habituer aux caractéristiques de ses coéquipiers. Ce n'est pas la même chose de jouer avec [Luka] Modric et [Toni] Kroos qu'avec [Fede] Valverde et [Eduardo] Camavinga."

Depuis de nombreuses années, le milieu de terrain du Real Madrid ne laisse guère de place au choix. Après le départ de Casemiro, il y a une place libre. Ancelotti a souligné que Tchouameni était l'option la plus naturelle pour y jouer.

"En raison de ses caractéristiques, il est le joueur le plus évident pour cette position, mais Camavinga y a joué et Kroos est très fiable. Cela dépend de la façon dont nous voulons jouer, si vous voulez plus de contrôle, Kroos est très propre avec ses passes, si vous avez besoin de plus d'énergie Tchouameni et Camavinga peuvent mieux le faire."

"Tchouameni est un grand milieu de terrain, très concentré sur son travail. C'est une signature extraordinaire."