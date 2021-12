L'aveu d'André Onana sur le Barça

La situation financière du FC Barcelone est bien documentée à ce stade. Et les dirigeants catalans devront se tourner vers le marché des joueurs libres cet été s'ils ont l'intention de renforcer l'équipe, car ils ne disposent pas des fonds disponibles des étés précédents.

Un joueur qu'ils pourraient considérer est André Onana. Le contrat du gardien camerounais avec l'Ajax expire cet été, et c'est un joueur qui tient Barcelone à cœur puisqu'il est passé par La Masia avant de partir pour les Pays-Bas à l'âge de 19 ans.

Marc-André ter Stegen est l'actuel numéro un des Blaugrana, mais ses performances sont médiocres depuis un certain temps. Il a commis quelques erreurs notables, comme lorsqu'il a laissé passer une frappe de Leroy Sane entrer lors de la défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des champions la semaine dernière.

L'article continue ci-dessous

Étant donné qu'Onana a clairement fait savoir qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec l'Ajax et qu'il a déjà des liens avec le FC Barcelone, beaucoup le considèrent comme le candidat idéal pour succéder à Ter Stegen. En lisant entre les lignes de l'interview qu'il a accordée à Sport, il semble évident que le joueur lui-même est également ouvert à un tel mouvement.

"Je continue à être en contact avec le FC Barcelone", a déclaré Onana. "J'ai maintenu une très, très bonne relation avec le club depuis mon départ. Barcelone est ma maison et nous sommes toujours restés en contact." On lui a demandé si le FC Barcelone serait son premier choix cet été. "Évidemment", a-t-il répondu. "C'est ma maison et j'y ai grandi. Si c'est Barcelone, ce sera Barcelone".

Onana se souvient avec émotion de son passage à La Masia. "À La Masia, c'est comme si vous étiez dans un hôtel de luxe et vous ne vous en rendez pas compte avant de partir", a-t-il déclaré. "Vous grandissez et apprenez beaucoup en tant que footballeur, ainsi qu'en tant que personne. Les valeurs que ce club représente sont incroyables et les souvenirs que j'en garde sont merveilleux."