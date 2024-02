L'avertissement de Javier Tebas au Real Madrid

C'est la guerre entre Javier Tebas et le Real Madrid

La chaine officielle du Real Madrid est accusée de créer un environnement extrêmement pressant pour les officiels. Les vidéos à charge contre chaque arbitre avant un match sont devenues non seulement la coutume pour RMTV, mais aussi un sujet de conversation très controversé cette saison.

Javier Tebas a expliqué à MD que les droits sur les images télévisées de la Liga sont une concession publique et qu'ils examinaient la question. "La chaîne est une concession publique. Je suis sûr qu'elle a été accordée en supposant qu'ils respecteraient les valeurs du sport. Les conditions des droits doivent être revues. La Liga commence à prendre des mesures contre les vidéos. Pouvez-vous imaginer une vidéo des arbitres créée par le Barca et le reste des clubs faisant de même ? Nous détruirions le football. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie".

Tebas tape fort sur le Real

"Personne ne s'oppose aux vidéos en raison de ce que le Real Madrid est dans ce pays. Il impose le respect. Les arbitres en ont assez de l'affaire Negreira. J'ai été président pendant dix ans et avoir Florentino en face de soi tous les jours, ce n'est pas confortable". Cette conversation a dominé ces derniers mois, alors que les performances des arbitres sont de plus en plus scrutées, notamment avec la diffusion des enregistrements audio des interventions de la VAR. De plus en plus, la frustration à l'égard des arbitres est universelle et ne se limite pas à ce qui est perçu comme un conflit d'intérêt entre les deux grands d'Espagne.

Auparavant, la Commission des compétitions, gérée par la RFEF, était restée en retrait, car Real Madrid TV est techniquement une société privée, qui ne relève donc pas de la compétence de la fédération.