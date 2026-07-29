L'aventure est terminée : Neymar annonce officiellement sa retraite internationale

Le Brésilien Neymar da Silva, vedette de Santos, a annoncé sa retraite internationale après une participation décevante à la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Neymar avait rejoint la liste du Brésil pour le Mondial malgré son manque de préparation physique, et il n'a pourtant disputé que quelques minutes lors de deux rencontres seulement, inscrivant un unique but sur penalty face à la Norvège en huitièmes de finale.

La sélection auriverde a fait ses adieux au Mondial dès les huitièmes de finale, après la défaite face à la Norvège (2-1), laissant le titre mondial échapper au Brésil depuis 2002.

Interrogé à la fin d'une conférence de presse sur la possibilité de participer au Mondial 2030, Neymar a répondu : « Mon aventure avec la sélection nationale est terminée. J'y ai écrit l'histoire, et j'en suis extrêmement heureux. »

Il a ajouté, selon des propos rapportés par le réseau «Foot Mercato» : « J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai donné le meilleur de moi-même et je me suis toujours battu pour le maillot jaune, mais je pense en avoir eu assez. »

Le contrat de Neymar, âgé de 34 ans, avec Santos doit prendre fin à l'issue de l'année 2026, après quoi il décidera de sa prochaine étape.

Neymar a disputé 130 matches avec la sélection brésilienne et inscrit 80 buts, prenant sa retraite internationale en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, lui qui a également participé à 4 éditions de la Coupe du monde avec son équipe nationale.