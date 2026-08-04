L'avenir de Neymar en suspens : son père répond avec ironie

La star brésilienne Neymar da Silva a évité de faire toute déclaration décisive sur son avenir footballistique lundi dernier, dans un contexte de spéculations grandissantes sur une possible retraite à la fin de son contrat avec Santos, en décembre de cette année, tandis que son père et agent est venu affirmer que son fils « continuera à jouer au football ».

Lors d'une vente aux enchères caritative qu'il a lui-même organisée à São Paulo, Neymar, âgé de 34 ans, a répondu à une question sur son avenir : « Quand mon contrat prendra fin, je réfléchirai à rester à Santos, à partir ou à prendre ma retraite. Je ne sais vraiment pas ce que je ferai », ajoutant : « Nous prenons les choses étape par étape, match après match. Je me sens en bonne condition physique. »

Ces déclarations énigmatiques interviennent quelques semaines après que Neymar a mis un terme à sa carrière internationale sous le maillot de la sélection brésilienne, à la suite de la douloureuse défaite de la Seleção en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège (1-2), une rencontre marquée par un ultime penalty inscrit par la star brésilienne qui a réduit l'écart en vain, et qui s'est achevée dans un torrent de larmes lors d'une scène émouvante.

Mais le père et agent de Neymar, Neymar da Silva Santos, a été plus clair que son fils, déclarant en plaisantant : « Neymar adore jouer au football. Que pourrait-il faire d'autre ? Il n'a pas encore obtenu de certificat médical, alors il continuera à jouer », en référence claire au fait qu'une retraite n'est pas d'actualité pour le moment.

L'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain est toujours lié par un contrat avec le club qui l'a vu grandir jusqu'en décembre prochain, dans un contexte d'interrogations sur sa capacité à poursuivre après la série de blessures dont il a souffert ces dernières années, et qui ont manifestement affecté son niveau physique.

Neymar fait régulièrement l'objet de critiques acerbes en raison de son mode de vie en dehors des terrains, sa participation récente à un tournoi de poker, alors que ses coéquipiers de Santos disputaient un match de la Copa Sudamericana au Venezuela, ayant suscité une large vague de colère parmi les supporters et les médias brésiliens.

Santos doit affronter le club équatorien de Macará la semaine prochaine en huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, dans un match qui pourrait être décisif pour déterminer l'avenir de Neymar, qu'il s'agisse de rester au club, de partir ou même de mettre définitivement un terme à sa carrière.