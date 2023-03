L'avenir de Galtier au PSG : Le Qatar a choisi

Battu ce week-end contre Rennes, le PSG version Galtier a encore pris du plomb dans l'aile. Le Qatar a choisi quel serait l'avenir de son entraîneur.

Après une nouvelle défaite, la première à domicile depuis avril 2021, Christophe Galtier tirait la tête des (très) mauvais jours ce dimanche. Dominés et incapables de rendre les coups à des Rennais bien supérieurs (0-2), ses hommes se sont en effet inclinés pour la 7ème fois depuis la nouvelle année (contre 4 sur toute l'année 2022). Certes, les Parisiens faisaient face à une vague importante de blessés mais les excuses ne tiennent plus face au bilan indigne de cette saison. La tête du coach parisien est mise à prix. Le Qatar vient d'ailleurs de prendre une décision concernant l'avenir de son entraîneur.

Décider de ne pas décider

Selon les informations de RMC Sport, appuyées par d'autres sources, la direction qatarie du club aurait tout simplement décidé de ne pas décider. Malgré une saison très en deçà des attentes parisiennes, Christophe Galtier devrait rester dans la capitale jusqu'à la fin de la saison. Les têtes pensantes du club ne veulent pas agir dans la précipitation ni céder à la panique et préconisent de prendre leur temps pour analyser au mieux la situation.



Ce n'est qu'une fois la saison entièrement terminée que la direction se penchera sur la question et qu'une décision sera prise. Outre Christophe Galtier, c'est toute la continuité du projet « stop au bling-bling » entamé cet été qui pourrait être remis en question. Mais on n'y est pas encore et celui qui occupe actuellement le banc parisien ne cesse d'ailleurs de rappeler qu'il a signé, à l'été, un contrat portant sur deux saisons à Paris.