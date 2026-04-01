L'avenir de Camavinga reste incertain... et Paris entre dans la danse

Le futur d'Édouard Camavinga au Real Madrid reste incertain, alors que certaines informations laissent entendre que le joueur français pourrait quitter le « Santiago Bernabéu » l'été prochain, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise ni par le joueur ni par le club madrilène.

Selon le journal espagnol « AS », le Paris Saint-Germain est en concurrence avec plusieurs clubs de Premier League pour s'attacher les services de cette star française polyvalente.

Le journal souligne que les clubs anglais considèrent que Camavinga correspond parfaitement au rythme effréné et à la puissance physique caractéristiques de la Premier League, ce qui en fait une cible suivie avec beaucoup d’intérêt.

La position de Camavinga ou de la direction du Real Madrid concernant d'éventuelles offres n'est pas encore tranchée, mais les informations confirment un intérêt concret de la part de grands clubs européens, ce qui ouvre la voie à plusieurs scénarios lors du prochain mercato estival.

Le parcours de Camavinga au Real Madrid a été marqué par une série de blessures récurrentes ces dernières années, qui ont clairement affecté sa régularité et son temps de jeu.

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Parmi les plus notables, on peut citer des blessures à la cheville (août et septembre 2025), des blessures musculaires récurrentes aux ischio-jambiers et à la cuisse, ainsi qu'une blessure au ligament collatéral interne du genou en 2024.

Il a également été absent récemment en raison d'une entorse à la cheville. Ces blessures récurrentes ont contribué à réduire son rôle à celui de joueur de rotation à certaines périodes, ce qui pourrait être l'un des facteurs ayant alimenté les rumeurs concernant son éventuel départ, bien que son contrat avec le club espagnol s'étende jusqu'à l'été 2029.