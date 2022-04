L'avantage d'Haaland sur Mbapppé

L'avant-centre norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund pour de nouveaux horizons lors de la fenêtre de transfert estivale.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont été évoqués pour le recruter, mais à l'heure actuelle, il semble plus probable qu'il rejoigne Manchester City.

Les prouesses de Haaland en tant que buteur sont incontestables. Ce qui est contesté, cependant, c'est son dossier de blessures. L'attaquant a manqué une grande partie de la saison en raison de problèmes de santé répétés.

On peut donc se demander s'il est un investissement aussi sûr que, par exemple, le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Selon AS, Haaland a cependant un atout dans sa manche concernant sa préparation pour la saison 2022/23.

Il s'agit du fait que la Norvège ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde. Ainsi, alors que la majorité de l'élite du football s'envole vers le Qatar pour jouer dans la chaleur étouffante du Moyen-Orient pendant un mois, Haaland se reposera en vue de la partie décisive de la saison.

Ce n'est pas négligeable, et en fait, cela pourrait vraiment aider Haaland dans ce qui sera une première saison cruciale avec le club qu'il rejoint. Les attentes seront très élevées et il voudra être opérationnel dès le début et montrer qu'il vaut son prix exorbitant.