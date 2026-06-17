L'Autriche met fin à 44 ans de disette face à la Jordanie

L'équipe d'Autriche a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en battant la Jordanie 3-1 ce mercredi matin, mettant fin à une série de résultats décevants dans la compétition.

Cette victoire met fin à une attente de 36 ans sans succès mondial, depuis le 19 juin 1990 et un succès 2-1 contre les États-Unis, d’après le site spécialisé « stats foot ».

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Cet exploit ne se limite pas à la victoire : l’Autriche a également conjuré le mauvais sort des matchs d’ouverture en signant sa première victoire lors d’une rencontre inaugurale depuis son succès contre le Chili le 17 juin 1982, il y a 44 ans.

Les Autrichiens ont ouvert le score par l’intermédiaire de Romano Schmid dès la 21^e minute, avant que Ali Alwan n’égalise pour les Nashama à la 50^e.

La sélection européenne a ensuite repris l’avantage grâce à un c.s.c. de Yazan Al-Arab (76^e), avant que Marko Arnautović ne scelle le score d’une panenka sur penalty à la 12^e minute du temps additionnel.

Jordanie et Autriche évoluent dans le groupe J, en compagnie de l’Argentine et de l’Algérie, dont la rencontre s’est conclue sur le score de 3-0 en faveur des Sud-Américains.



