Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Infantino TrumpGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

L’attaquant espagnol déclare : « Je devrai malheureusement serrer la main de Trump, afin qu’il ne m’envoie pas en prison. »

B. Iglesias
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Espagne
Argentine
É.-U.

Le président américain assistera à la finale de la Coupe du monde.

Borja Iglesias, l’attaquant de la sélection espagnole, a ironisé sur l’éventualité de croiser le président américain Donald Trump lors de la cérémonie protocolaire qui suivra la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche au MetLife Stadium aux États-Unis entre l’Espagne et l’Argentine.

Interrogé lors d’un entretien vidéo pour le magazine espagnol « Panenka », Iglesias – connu pour ses prises de position anti-Trump – a ironisé sur la possibilité de serrer la main du président américain : « Je n’ai pas envie qu’on me jette en prison. »

Lire aussi

Première réaction de la FIFA à la crise politique entre l’Angleterre et l’Argentine

Les coulisses révèlent que les joueurs anglais ont été choqués par les décisions de Tuchel !

Bien qu’il n’ait disputé que quelques minutes dans le tournoi, Iglesias demeure l’une des figures influentes du camp de « La Roja », profitant de l’ambiance familiale qui règne au sein du groupe.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG

L’attaquant espagnol, connu pour sa franchise sur les questions sociales et politiques,

Interrogé sur une éventuelle poignée de main avec Donald Trump, l’attaquant de 33 ans a confié : « J’y ai pensé, je l’ai même imaginé. J’espère le saluer dans un moment de grande joie, que cela aille vite et que j’oublie. »

Il a ajouté : « Parfois, il faut aussi savoir oublier les moments que l’on a vécus », précisant qu’il ne considérait pas que l’occasion se prêtait à « susciter la polémique ».

Il conclut : « Les gens connaissent déjà mes idées, j’aime faire beaucoup de choses, mais la réalité, c’est que, même si on me croit tout-puissant, je n’ai pas assez de pouvoir pour affronter certaines situations. C’est compliqué, franchement. »


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google