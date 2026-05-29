L'attaquant du Feyenoord Raheem Sterling a été arrêté

Raheem Sterling a été interpellé jeudi, soupçonné de conduite sous l’emprise de stupéfiants, selon les médias anglais. L’attaquant de Feyenoord, âgé de 31 ans, a été impliqué dans un accident sans tiers au volant de sa Lamborghini sur la M3, dans le Hampshire, en Angleterre.

Selon les forces de l’ordre, l’incident s’est produit vers 9 heures : le joueur a percuté la glissière de sécurité. Aucun blessé n’est à déplorer.

La police a confirmé dans l’après-midi qu’une Lamborghini circulant sur la voie sud de l’autoroute, près de l’échangeur de Minley, avait percuté la glissière de sécurité. Aucun autre véhicule n’était impliqué. Le conducteur a été interpellé peu après.

Le joueur est soupçonné d’avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants. Une enquête est en cours pour conduite dangereuse, possession d’une substance de classe C et refus de se soumettre à un prélèvement obligatoire. L’attaquant a été remis en liberté sous caution.

Dans la législation britannique sur les stupéfiants, la classe C inclut notamment des tranquillisants, certains somnifères, les stéroïdes anabolisants, le gaz hilarant et le GHB.

Le cannabis, classé en catégorie B, plus répressive, n’entre donc pas dans cette liste. Les substances encore plus lourdes telles que la cocaïne, l’héroïne et la MDMA appartiennent à la catégorie A.

Dans un communiqué, la police du Hampshire a confirmé que l’interpellation a eu lieu après l’accident. Les autorités précisent que l’enquête se poursuit et que Sterling est pour l’instant libre.

L’ancien international anglais, arrivé en février au Feyenoord Rotterdam après la fin de son aventure à Chelsea, n’a pas encore convaincu : en huit matchs, il n’a inscrit qu’un seul assist, restant muet devant les buts.

En huit apparitions sous le maillot rouge, l’attaquant n’a pas encore convaincu (zéro but, une passe décisive) et son contrat expire bientôt.