L'attaquant de Lyon tranche : l'Algérie d'abord, même si Zidane appelle

Kyle Boudache, l'attaquant prometteur de l'Olympique Lyonnais, a confirmé son attachement à sa décision de représenter la sélection algérienne lors de la période à venir, insistant sur le fait que son choix des « Verts » ne changera pas quelles que soient les circonstances, même s'il recevait un appel de Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France.

Le joueur âgé de 20 ans a précisé, dans un entretien rapporté par le journal algérien « El Khabar » ce mardi, que son plus grand rêve est de porter le maillot de la sélection algérienne et de participer avec elle à la phase finale de la Coupe du monde, tout en disputant les plus grandes compétitions européennes au niveau des clubs avec son équipe.

Le choix de Boudache en faveur de la sélection algérienne n'est plus une simple position affichée par le joueur dans de précédentes déclarations, après qu'il a franchi une étape officielle vers la représentation des « Verts », en acceptant de porter les couleurs de la sélection algérienne, ce qui lui a valu sa première convocation dans les rangs de la sélection algérienne des moins de 23 ans.

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La convocation de Boudache en équipe olympique algérienne, dirigée par l'entraîneur Rafik Saïfi, s'inscrit dans une démarche qui reflète l'attachement du joueur à son choix international et son désir de débuter son parcours avec les sélections algériennes.

Boudache a tranché sa position de manière claire lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité de recevoir un appel de Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, afin de le convaincre de représenter la France.

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a laissé aucune place au doute concernant son choix, affirmant que sa décision restera inchangée quelles que soient les circonstances, et déclarant : « Ce sera l'Algérie de toute façon, c'est mon pays. »

Cette déclaration reflète l'attachement du joueur à ses racines algériennes, malgré la possibilité qui s'offre à lui de représenter l'équipe de France, alors que sa carrière commence à prendre une courbe ascendante au sein du football français.

Le plus grand rêve et des racines algériennes solides

Boudache a placé la participation à la phase finale de la Coupe du monde sous le maillot de la sélection algérienne parmi ses principaux objectifs futurs, tout comme le fait de disputer les grandes compétitions européennes avec son club.

Le jeune attaquant a déclaré : « Le rêve pour moi, c'est de jouer les grandes compétitions comme la Ligue des champions, ainsi que de disputer la Coupe du monde avec l'Algérie. »

Les propos de Boudache révèlent des ambitions claires qu'il cherche à concrétiser au cours des prochaines années, que ce soit au niveau des clubs en participant à la Ligue des champions, ou au niveau international en atteignant la Coupe du monde avec la sélection algérienne.

Boudache a affirmé que son lien avec l'Algérie ne se limite pas au football ou à la représentation de la sélection nationale, mais est également lié à ses racines familiales et à sa relation étroite avec la région de Kabylie.

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Le jeune attaquant a expliqué qu'il tient à se rendre dans la région en compagnie de sa famille durant l'été, affirmant que sa famille en est originaire. Il a déclaré à ce propos : « Je vais en Kabylie chaque été avec ma famille. Nous y retournons pour retrouver notre énergie, car nous sommes originaires de cette région. »

Les déclarations de Boudache reflètent la profondeur de son attachement à ses origines algériennes, ce qui explique son insistance à représenter les « Verts » malgré la possibilité de porter le maillot de l'équipe de France.

Boudache traverse actuellement une étape importante de sa carrière footballistique avec l'Olympique Lyonnais, après avoir défendu les couleurs de Nice la saison dernière. L'attaquant âgé de 20 ans a disputé 19 matchs avec Nice la saison dernière et a réussi à inscrire trois buts, avant de rejoindre les rangs de l'Olympique Lyonnais durant la période des transferts estivaux.

Boudache espère que sa nouvelle expérience avec Lyon représentera une étape importante dans son parcours, l'aidant à faire progresser son niveau et à atteindre les grandes compétitions qu'il rêve de disputer, que ce soit avec son club ou avec la sélection algérienne.

Au moment où le joueur commence à asseoir sa place au sein du football français, il semble que sa position sur le plan international soit déjà tranchée, après qu'il a clairement choisi l'Algérie, affirmant que toute tentative future de le convaincre de représenter la France ne changera pas sa décision.

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