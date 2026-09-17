L’attaquant de l’Ajax Abdellah Ouazane reçoit une magnifique nouvelle du Maroc

Abdellah Ouazane a été convoqué pour la première fois avec le Maroc. L’ailier de 17 ans de l’Ajax fera peut-être ses débuts plus tard ce mois-ci avec la sélection nationale contre le Gabon, dans la course à la Coupe d’Afrique des nations.

Ouazane a par le passé évolué avec plusieurs équipes de jeunes des Pays-Bas. Le mois dernier, l’ailier de l’Ajax a toutefois annoncé qu’il optait pour une carrière internationale avec le Maroc, pays pour lequel il a déjà disputé plusieurs rencontres chez les jeunes.

Le très jeune Ouazane a réalisé une solide préparation de saison et est régulièrement utilisé par l’entraîneur Míchel au poste d’ailier gauche. Il totalise jusqu’à présent un but et trois passes décisives.

Míchel choisit toutefois d’intégrer Ouazane progressivement. L’ailier a été utilisé comme remplaçant lors des derniers matches de l’Ajax. Ouazane prépare actuellement la réception d’Excelsior prévue samedi.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a également envoyé des convocations à Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismael Saibari (Bayern Munich) et Anass Salah-Eddine (Panathinaikos) pour la sélection définitive du Maroc.

Sofyan Amrabat est en revanche absent de la sélection marocaine. Le milieu de terrain de l’Ajax a récemment annoncé qu’il ne souhaitait plus jouer sous les ordres de Ouahbi.

Lors de la prochaine trêve internationale, le Maroc jouera à trois reprises. Le Gabon et le Lesotho seront ses adversaires dans les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations, tandis qu’un match amical est également prévu contre le Ghana.