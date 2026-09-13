L’attaquant de Feyenoord Nacho Ferri reçoit une magnifique nouvelle peu après le coup de sifflet final

Nacho Ferri n’a pas marqué deux, mais bien trois fois pour Feyenoord contre le PEC Zwolle dimanche après-midi. Peu après la victoire historique 0-7, l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a appris de l’arbitre Alex Bos que le but de l’ouverture du score avait finalement lui aussi été attribué à l’attaquant espagnol.

Le 0-1 avait d’abord été enregistré comme un but contre son camp de Simon Graves, après que Ferri avait envoyé le ballon derrière le gardien via une déviation du défenseur du PEC. « Je viens d’apprendre de l’arbitre que le premier but a lui aussi été attribué à Nacho Ferri », raconte toutefois Van Bronckhorst après la rencontre sur ESPN. « C’est bien pour lui qu’il inscrive un triplé. »

Pour Ferri, cela signifie qu’il peut inscrire d’emblée à Zwolle ses trois premiers buts officiels pour Feyenoord. « Quand on est attaquant et qu’on n’a pas encore marqué pour sa nouvelle équipe, un but est toujours le bienvenu. Alors trois, n’en parlons pas », souligne Van Bronckhorst, qui voit son avant-centre se sentir de mieux en mieux.

« Je le trouve beaucoup plus affûté qu’au début de la saison », poursuit l’entraîneur. « Grâce à cela, on peut aussi jouer en s’appuyant sur lui : il peut conserver le ballon et choisit de mieux en mieux sa position dans la surface. C’est aussi pour cela qu’il marque trois fois aujourd’hui. »

Van Bronckhorst est de toute façon particulièrement satisfait de la prestation de Feyenoord, qui a totalement submergé le PEC dès la première minute. « J’ai trouvé qu’on avait très bien joué dès la première minute : avec beaucoup d’agressivité, beaucoup de dynamisme et énormément de vitesse. Personnellement, c’est peut-être bien la meilleure mi-temps que j’aie vue de mon équipe. »

Selon le technicien, cette domination s’explique surtout par le jeu de sa propre équipe. « Nous n’avons laissé aucun espace à l’adversaire et, quand nous perdions le ballon, nous le récupérions pratiquement tout de suite. C’est la seule manière de vraiment dominer un match. »

Givairo Read et Anis Hadj Moussa ont eux aussi droit aux compliments de Van Bronckhorst. « Aujourd’hui, on a vu les qualités de Givairo : déborder, combiner sur le côté droit, surgir aux bons moments et délivrer des passes décisives. Physiquement aussi, et défensivement, il répond présent, donc pour moi c’est un joueur très complet. »

Hadj Moussa a lui aussi pesé lourd dans ce carton grâce à ses deux buts, mais c’est surtout le tableau d’ensemble qui satisfait Van Bronckhorst. « Le résultat et les trois points sont beaux, mais c’est surtout de cette manière-là que nous voulons avancer. J’ai dit aux garçons : voilà notre plafond, et maintenant c’est à nous de le maintenir. C’est le plus difficile et, en même temps, le défi que nous voulons relever. »