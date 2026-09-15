L’attaquant de Feyenoord Ferri cite ses deux modèles

Nacho Ferri semble être de mieux en mieux lancé avec Feyenoord. Le successeur d’Ayase Ueda a montré sa classe dimanche avec trois buts lors de la victoire 0-7 à l’extérieur contre le PEC Zwolle.

« Personnellement, je n’ai pas trouvé mes premiers matches ici en championnat très bons. Mais ça va de mieux en mieux et je veux continuer à me développer », a ainsi déclaré l’ambitieux attaquant dans un long entretien avec Feyenoord One.

Il y a eu un moment de flou pour savoir si Ferri conservait bien un triplé après l’écrasante victoire à Zwolle. « Parce qu’au début, ils ont dit oui, ensuite non, puis à nouveau oui. Hier matin, cela a finalement été confirmé. J’ai donc continué à douter, mais au final, j’ai bien mon triplé. J’ai maintenant reçu le vrai ballon du match. J’avais déjà pris le ballon, au cas où. C’était mon premier triplé en tant que footballeur professionnel. »

Ferri désigne son deuxième but contre le PEC comme son but préféré de dimanche dernier. « Le deuxième but contre le PEC Zwolle m’a procuré le plus de satisfaction. J’ai trouvé que c’était un magnifique but collectif. C’était une belle action. Je suis un joueur puissant physiquement, qui aime aller au duel et travailler pour l’équipe. »

L’attaquant espagnol a surtout un bon feeling au sein de l’effectif de Feyenoord avec les joueurs hispanophones et lusophones. « Avec Mika Mármol, Javi López et Gonçalo Borges, à cause de la langue. C’est très important de pouvoir parler dans sa propre langue. C’est pour cela que nous sommes très soudés. »

Ferri était autrefois surtout un admirateur de Cristiano Ronaldo. Désormais, l’attaquant regarde surtout d’autres avant-centres. « Maintenant que je suis un peu plus âgé, je m’identifie davantage physiquement à Erling Haaland ou Lukaku. Ce sont les attaquants que j’observe maintenant. J’essaie d’apprendre d’eux. Je regarde beaucoup d’images, leur façon de bouger et d’utiliser leur corps. »

La recrue estivale en est désormais à six matches sous le maillot de Feyenoord. Sur cette série, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.