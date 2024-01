L'atout décisif d'Haaland face à Mbappé

Fabio Capello estime que les Blancos ont davantage besoin de la machine à marquer de Manchester City que de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid continue d'être lié à la superstar du PSG, mais l'international français n'a pas encore pris de décision quant à son avenir. Il a été rapporté que le Real pourrait s'intéresser à Haaland s'il ne parvenait pas à recruter Mbappé, et que son ancien coéquipier à Dortmund, Jude Bellingham, serait en contact avec la star de City. Capello affirme que le Français est le joueur le plus polyvalent, mais il a expliqué pourquoi Haaland est plus nécessaire à Santiago Bernabéu.

"Mbappé au-dessus, mais..."

L'Italien a déclaré à Marca : "Mbappé n'est pas un avant-centre, il aime jouer sur l'aile. Madrid a déjà Vinicius, mais Mbappé est Mbappé ! Si Madrid veut signer, il doit se demander s'il a un avant-centre maintenant. Et ils n'en ont pas. Ils en ont encore plus besoin. Mais si vous regardez la qualité technique, qui est le meilleur footballeur, Mbappe est au-dessus de Haaland."

Le Real Madrid s'est retrouvé sans attaquant vedette cette saison après avoir fait ses adieux à Karim Benzema. L'ancien attaquant Joselu est revenu au club sous la forme d'un prêt d'une saison, mais il n'a marqué que cinq buts en Liga depuis le début de la saison. Les Blancos ont la possibilité de rendre le contrat permanent, mais ils préféreraient sans doute faire venir un grand talent comme Mbappé ou Haaland pour renforcer leur équipe lors de la fenêtre de transfert de l'été.