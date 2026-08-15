L'Atlético Madrid vit un état de stupéfaction après les informations parues dans les médias argentins, en tête desquels le réseau « ESPN », qui ont prétendu que le club lui-même aurait poussé son attaquant argentin Julián Álvarez à annoncer son souhait de quitter l'équipe et à chercher à réaliser son rêve d'un transfert vers le Barça.

Álvarez avait déclaré précédemment : « Le mieux pour tout le monde est de finaliser une opération de transfert, je veux réaliser mon rêve », en référence claire à son désir de changer de destination durant l'actuelle période des transferts.

Mais des sources au sein de l'Atlético Madrid ont assuré au journal « Mundo Deportivo » que le club n'était pas à l'origine de ces déclarations, et que ce qui s'est produit ne correspond pas à la méthode suivie par la direction dans la gestion des crises impliquant les joueurs.

L'Atlético : nous n'avons pas contacté Álvarez depuis la fin de la saison

Selon ce qu'a rapporté le club, Álvarez a quitté les rangs de l'équipe après la fin de la saison pour rejoindre la sélection argentine et participer à la Coupe du monde, et aucun contact direct n'a eu lieu avec lui de la part de la direction de l'Atlético depuis lors.

Les sources ont précisé que le seul contact entre les deux parties s'est fait dans le cadre habituel, par l'intermédiaire du préparateur physique qui suit l'état des joueurs durant leur présence avec les sélections de leur pays, une chose naturelle et sans lien avec l'avenir du joueur ou son souhait de partir.

La direction du club a insisté sur le fait qu'elle n'a ouvert aucune discussion avec Álvarez après la fin de la saison, ce qui fait que la version d'un club incitant le joueur à annoncer sa position suscite la stupéfaction dans les couloirs de l'Atlético.

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Le club s'attendait à une démarche du joueur

Malgré l'absence de contact direct avec le joueur, l'Atlético Madrid avait connaissance de la possibilité qu'Álvarez prenne position, après que les responsables du club eurent pris connaissance d'un rapport publié précédemment par le journal « Mundo Deportivo ».

Ce rapport avait fait état de la possibilité que l'attaquant argentin fasse une démarche ou prenne publiquement position au sujet de son avenir le 23 juin, une information qui a ensuite circulé et été confirmée par d'autres médias.

Par conséquent, le club n'a pas été totalement surpris par la démarche d'Álvarez, mais il a été surpris par les informations parues ensuite qui ont établi un lien entre la position du joueur et la direction de l'Atlético elle-même.

L'offre du Barça n'a pas été acceptée

Le contexte de la crise remonte à des semaines auparavant, lorsque le Barça a présenté une offre officielle pour obtenir les services d'Álvarez, mais l'Atlético Madrid l'a immédiatement rejetée.

Selon le rapport, la valeur de l'offre s'élevait à 100 millions d'euros, payables en 6 versements, une proposition qui n'a pas suscité l'intérêt de la direction du club madrilène, laquelle ne l'a pas étudiée sérieusement.

L'Atlético s'accroche à la confidentialité

Selon « Mundo Deportivo », la direction de l'Atlético Madrid affirme qu'elle cherche depuis un certain temps à éviter que de tels dossiers ne fuitent vers les médias, en particulier lorsqu'il s'agit de l'avenir des joueurs et des différends internes.

Le club estime que la meilleure façon de résoudre les crises avec ses joueurs consiste à préserver une grande part de confidentialité, loin des déclarations et des fuites réciproques.