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Abdelmawgood Samir

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L'Atlético Madrid envoie un dernier message au sujet d'Álvarez

Mercato
FC Séville vs Atlético Madrid
FC Séville
Atlético Madrid
LaLiga
J. Alvarez
FC Barcelone
Espagne
Argentine

Et le Barça ?

Matteo Berta, le directeur sportif de l'Atlético Madrid, a confirmé que le club maintenait sa position concernant l'avenir de l'Argentin Julian Alvarez, soulignant que le joueur était en voie de retrouver sa pleine forme, après avoir repris l'entraînement à l'issue d'une courte période d'absence causée par un problème de santé.

Berta a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Movistar » avant le match face au Séville FC, que la rencontre au stade Sánchez-Pizjuán ne serait pas facile, précisant : « Ces matchs sont toujours difficiles. Le stade Sánchez-Pizjuán est un terrain extrêmement compliqué, et le Séville FC réalise un excellent début de saison. Il y a toujours de la tension, mais aussi de la confiance. »

Au sujet de l'avenir d'Alvarez, Berta s'est contenté de réaffirmer la position de l'Atlético Madrid, déclarant : « Nous avons été très clairs et très fermes à ce sujet. Le conseil d'administration a publié un communiqué à ce propos, et le directeur exécutif l'a confirmé avec clarté et fermeté. Je vous y renvoie ; pourquoi en dire davantage ? »

Berta a évoqué la possibilité d'un retour de l'attaquant argentin avec l'équipe lors du prochain match, expliquant qu'Alvarez avait traversé plusieurs jours durant lesquels il n'était pas en bonne condition, mais qu'il avait repris l'entraînement, ajoutant : « Il s'est entraîné hier, et nous espérons qu'il se rétablira rapidement et qu'il sera prêt pour le prochain match de Liga. »

Le responsable de l'Atlético a révélé s'être entretenu avec Alvarez lors de la dernière séance d'entraînement, confirmant que l'état du joueur semblait bon, dans l'attente qu'il retrouve sa pleine forme et réintègre les plans du staff technique dans la période à venir.

Les déclarations de Berta interviennent alors que les spéculations se poursuivent autour de l'avenir d'Alvarez, à l'approche de la fermeture du marché des transferts, tandis que l'Atlético Madrid maintient sa position affichée concernant le maintien de son attaquant au sein de l'équipe.

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