Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a écarté sa star argentine Julian Alvarez de la liste de l'équipe pour le match amical face à l'Olympique de Marseille demain samedi, repoussant ainsi ses grands débuts avec les Rojiblancos lors de la nouvelle saison, dans un climat d'incertitude entourant son avenir et son désir de rejoindre le Barça.

Selon le journal catalan Sport, l'écartement d'Alvarez était attendu, dans la mesure où il n'a disputé que 5 jours d'entraînements physiques avec l'équipe durant la période de préparation. Sa situation n'est toutefois pas liée qu'à l'aspect physique, après qu'il a informé son entraîneur Diego Simeone, lors d'une réunion qui les a réunis mercredi dernier, qu'il ne se sentait pas suffisamment motivé pour rester à l'Atlético.

Alvarez insiste pour partir et réclame une réunion en urgence

Selon le rapport, Alvarez souhaite rejoindre le Barça, tandis que le joueur et son entourage ont demandé une réunion en urgence avec Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, pour évoquer son avenir.

Gil Marín ne se trouvait pas dans la capitale espagnole ces derniers jours, en raison d'une période de congés, ce qui a conduit à reporter la réunion prévue, alors que les spéculations se multiplient quant à un possible départ de l'attaquant argentin.

Simeone veut conserver sa star

La liste de l'Atlético Madrid comprenait quasiment tous les éléments de l'équipe, à l'exception d'Alexander Sørloth, blessé, ainsi que des internationaux qui ont rejoint la préparation au cours de cette semaine, à savoir Álex Baena, Marcos Llorente et le gardien Musso, en plus d'Alvarez.

L'absence de ce quatuor lors du déplacement de l'équipe à Marseille était attendue, mais la liste du match revêtait une importance particulière en raison de la situation d'Alvarez, dont les données indiquent qu'il ne souhaite plus porter le maillot de l'Atlético.

Simeone, de son côté, s'accroche au maintien de son attaquant argentin, qu'il considère comme l'un des éléments les plus importants de son projet offensif, mais la décision finale du joueur pourrait s'avérer plus complexe, notamment en raison de la souffrance psychologique que lui inflige la situation actuelle.

Le match face à Malaga pourrait révéler sa position finale

Les regards se tournent désormais vers la semaine prochaine, lorsque l'Atlético Madrid entamera son parcours en Liga face à Malaga sur son terrain le 19 août.

Il est prévu, en théorie, que les internationaux entrent dans les calculs de Simeone pour ce match une fois qu'ils auront obtenu suffisamment de temps pour se préparer, ce qui fait de la participation d'Alvarez un grand point d'attente.

Quant au deuxième match de l'Atlético en Liga, il se jouera également à domicile face à Villarreal, où la réaction des supporters à l'égard de l'attaquant argentin constituera un facteur susceptible d'influer sur l'évolution de la crise.

L'histoire de João Félix va-t-elle se répéter ?

Les dirigeants de l'Atlético Madrid guettent également la position des supporters de l'équipe vis-à-vis d'Alvarez, car un accueil très négatif du joueur pourrait pousser les événements vers un scénario encore plus complexe.

Cette situation rappelle ce qui s'était passé auparavant avec le Portugais João Félix, lorsque les supporters de l'Atlético avaient pris position contre lui en raison de son désir de partir, avant que l'affaire ne se solde par son départ du club.