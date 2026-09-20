L'Atlético Madrid a enfin réussi à briser un signe indien qui le poursuivait depuis 49 ans, dans le derby face au Real Madrid, grâce à sa victoire spectaculaire (2-1), dimanche soir, au stade Metropolitano, lors de la septième journée de Liga.

La rencontre a été marquée par plusieurs séquences arbitrales controversées, notamment l'expulsion du défenseur madrilène Dean Huijsen et l'octroi d'un penalty en faveur de l'Atlético, qui ont ouvert la voie à la victoire des hommes de l'entraîneur Diego Simeone.

De son côté, le réseau de statistiques Opta a rapporté que l'Atlético Madrid a signé deux victoires consécutives à domicile dans le derby de Madrid en championnat d'Espagne pour la première fois depuis janvier 1977.

L'Atlético Madrid s'était imposé face au Real dans le derby de la saison dernière au stade Metropolitano sur un large score (5-2), mettant ainsi fin à ce signe indien historique.

Le réseau a précisé que l'Atlético Madrid a cadré 9 tirs, son plus haut total dans un match de championnat contre le Real Madrid sous la direction de Diego Simeone.

Par ailleurs, Jonathan David, l'attaquant de l'Atlético (auteur du deuxième but), a marqué lors de chacun de ses trois premiers matchs en championnat d'Espagne.

Le réseau a ajouté que David est le seul joueur à avoir marqué lors de ses trois premiers matchs avec l'Atlético Madrid dans cette compétition au cours du XXIe siècle.

Il est également le seul joueur de l'Atlético Madrid à avoir marqué lors de son premier match en championnat d'Espagne et lors de son premier derby contre le Real Madrid dans cette compétition au cours du XXIe siècle.