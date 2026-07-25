L'Atlético Madrid boucle un transfert historique

L'Atlético Madrid a annoncé, ce samedi, le recrutement de la star sud-coréenne Kang-in Lee, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 40 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur coréen dans le football.

Les médias sud-coréens ont indiqué que l'Atlético versera 35 millions d'euros au club parisien, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de bonus faciles à atteindre, dans une opération qui constitue la troisième recrue des Rojiblancos cet été, après les arrivées de Morten Hjulmand et d'Alejandro Grimaldo.

Ce transfert se classe en deuxième position derrière celui du défenseur Kim Min-jae au Bayern Munich pour 50 millions d'euros en 2023, et devance celui de Son Heung-min à Tottenham pour 30 millions d'euros en 2015, ce qui reflète la valeur marchande croissante des joueurs coréens dans le football européen.

Les milieux médiatiques de Séoul ont salué l'arrivée de Kang-in Lee comme celle du premier joueur coréen à rejoindre « les trois grands de la Liga », ce groupe restreint que l'Atlético a réussi à intégrer avec mérite aux côtés du Real Madrid et du Barça au cours des dernières années.

Des sources dans la capitale coréenne indiquent que l'adaptation du joueur à la philosophie de l'entraîneur argentin Diego Simeone ne représentera pas un défi majeur, compte tenu de sa longue expérience dans le football espagnol : il avait rejoint l'académie de Valence à l'âge de dix ans, avait fait ses débuts avec l'équipe première avant de rejoindre Majorque, puis le Paris Saint-Germain, séduit par ses prestations remarquables.

Ce transfert est perçu comme un renfort qualitatif pour les ambitions de l'Atlético Madrid dans la course aux titres nationaux et continentaux, d'autant plus au vu de la vaste expérience européenne que possède le joueur coréen, âgé de 24 ans.