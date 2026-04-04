L'Atlético de Madrid rejette la proposition du FC Barcelone concernant Álvarez

Les dirigeants du FC Barcelone sont conscients que le recrutement de Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, lors du prochain mercato estival, ne sera pas une mince affaire.

Alvarez se distingue par sa vitesse, son dynamisme et sa capacité à marquer, ce qui le rend parfaitement adapté au système de jeu mis en place par Hansi Flick, l'entraîneur du Barça.

Le journal « Sport » a indiqué que Barcelone envisageait de conclure un échange avec l'Atlético afin d'obtenir Alvarez.

Barcelone cherche à convaincre l'Atlético de Madrid d'accepter une somme d'argent, ainsi que Marc Casado ou Ferran Torres, pour autoriser le départ d'Alvarez vers le Barça.

Le journal a souligné : « L'Atlético de Madrid a fait savoir à l'entourage d'Alvarez qu'il n'accepterait aucune réduction, même avec l'inclusion de joueurs, et que le transfert devait être direct et net, pour un montant pouvant atteindre 100 millions d'euros ».

Dans ces circonstances, Barcelone ne considère pas que cette transaction soit possible ou avantageuse pour le club catalan, compte tenu des risques importants liés à un investissement d'une telle ampleur.

Lire aussi

En vidéo : Majorque offre un cadeau à Barcelone en battant le Real Madrid