L'Atlético Madrid a publié ce jeudi un communiqué officiel dans lequel il a dévoilé sa position concernant la vente de son attaquant Julian Alvarez au Barça, lors de ce mercato estival.

Alvarez avait exprimé son souhait de quitter l'Atlético Madrid lors de sa participation avec l'équipe d'Argentine à la Coupe du monde 2026, ce qui a provoqué le mécontentement du club madrilène.

Le Barça est considéré comme la priorité de l'attaquant argentin, le club catalan affichant un grand désir de le recruter, mais de l'autre côté, l'Atlético Madrid reste attaché à ses services.

Alvarez a été absent pour le deuxième jour consécutif des entraînements de l'Atlético Madrid, en préparation du match face à Séville samedi prochain, ce qui a accru la controverse autour de son avenir.

De son côté, l'Atlético Madrid a indiqué dans son communiqué publié sur son site officiel : « Les membres du conseil d'administration de l'Atlético Madrid ont manifesté à l'unanimité leur plein soutien à la décision du club de ne pas négocier le transfert de Julian Alvarez au FC Barcelone. »

Et d'ajouter : « Les membres du conseil d'administration savent que l'Atlético Madrid est ouvert aux négociations habituelles sur le marché des transferts, mais toujours de manière éthique et professionnelle, dans un respect mutuel entre les deux clubs. Nous soutenons pleinement la position précédemment exprimée par le club selon laquelle le FC Barcelone n'a pas respecté ces conditions et, par conséquent, il n'y a pas eu et il n'y aura aucune négociation avec lui concernant le transfert de Julian Alvarez. »

Et de poursuivre : « L'Atlético Madrid a confiance dans le fait que notre joueur comprendra cette décision et se concentrera pour travailler du mieux de ses capacités afin d'aider le club à atteindre ses objectifs, comme il l'a déjà fait lors des deux saisons durant lesquelles il a défendu nos couleurs. »

L'attaquant argentin est lié à l'Atlético Madrid par un contrat courant jusqu'en 2030.

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