L'Atlético de Madrid perd deux de ses atouts avant le choc contre Barcelone

Dans l'atmosphère de tension latente qui précède les grands affrontements, l'Atlético de Madrid a essuyé un double coup dur avant un choc au sommet qui pourrait déterminer en grande partie le cours de sa saison.

Les Rojiblancos ont annoncé ce mercredi que deux de leurs joueurs clés s'étaient blessés à l'issue de la trêve internationale : l'Américain Johnny Cardoso et le Norvégien Alexander Sørloth.

Barcelone doit affronter l'Atlético de Madrid le 4 avril en Liga, après la trêve internationale, puis les deux équipes se retrouveront les 8 et 14 du même mois pour les quarts de finale aller-retour de la Ligue des champions.

L'Atlético de Madrid a précisé, dans un communiqué officiel, que Cardoso avait subi une blessure musculaire à la cuisse gauche lors de son match avec la sélection américaine contre la Belgique, où il a quitté le terrain à la mi-temps. Le joueur devrait entamer un programme de rééducation dans les prochains jours.

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Cardozo est certain de manquer le match contre Barcelone en Liga en raison de sa suspension, tandis que de sérieux doutes planent sur sa capacité à être prêt pour le match de Ligue des champions contre le club catalan.

Quant à Alexander Sørloth, il a été blessé à la tête lors du match de la Norvège contre la Suisse et a dû recevoir plusieurs points de suture. Le joueur va subir des examens médicaux approfondis afin de déterminer la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

La blessure de Sorloth jette un doute sur sa participation au match contre Barcelone en Liga samedi prochain, en raison de l'application du protocole relatif aux commotions cérébrales qui impose généralement une absence de 7 à 10 jours. Malgré cela, la possibilité qu'il puisse disputer les matchs de Ligue des champions reste d'actualité, en fonction de l'évolution de son état.

Rappelons que l'Atlético de Madrid s'apprête à affronter Barcelone lors de trois rencontres décisives en seulement dix jours, comprenant un match de Liga et les deux manches de la Ligue des champions.

L'Atlético de Madrid occupe actuellement la quatrième place du classement de la Liga avec 57 points, à seulement un point de Villarreal, troisième. De son côté, Barcelone est en tête du classement avec 73 points, soit quatre points d'avance sur le Real Madrid, deuxième.

Ces blessures surviennent à un moment particulièrement critique pour l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone, qui a besoin de tous ses joueurs clés dans l'une des périodes les plus difficiles de la saison.