L'Atlético de Madrid fait une belle prise à Milan

L'Atlético de Madrid cherche à renforcer sa défense cet été grâce à un transfert de choix en provenance de la Serie A.

Selon le site Fichajes, l'Atlético Madrid se concentre sur le recrutement de Pervis Estupinan, le défenseur équatorien de 28 ans qui évolue actuellement à Milan.

L'Atlético compte se tourner vers Estupinan en raison des performances irrégulières du défenseur Matteo Ruggeri, arrivé d'Atalanta, qui n'a pas encore pleinement fait ses preuves auprès du staff technique.

Estupinan peut évoluer en tant qu'arrière latéral offensif ou classique, ce qui correspond aux schémas tactiques mis en place par l'entraîneur Diego Simeone.

Il ne fait aucun doute que ce retour en Liga sera très bien accueilli par Estupinan, qui a déjà joué pour Almería, le Real Majorque, Villarreal, Osasuna et Grenade.



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