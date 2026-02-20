L'Atlético a trouvé le remplaçant de Griezmann en Ligue 1

Il est fort probable qu'ils s'intéressent au milieu de terrain de l'Atalanta, Ederson dos Santos, et ils ont désormais un numéro neuf sur leur liste.

Cette année, l'attaque de l'Atlético a été assez aléatoire : Julian Alvarez est en méforme, Antoine Griezmann est peut-être le plus régulier, mais aussi le moins utilisé, et Alexander Sørloth est irrégulier. Ademola Lookman semble être un titulaire indiscutable pour les saisons à venir, mais au-delà, rien n'est certain.

Un nom qui circulait déjà en décembre, aux côtés de celui de Barcelone, est celui de Joaquín Panichelli, de Strasbourg. L'international argentin réalise une excellente première saison en Ligue 1, et El Chiringuito affirme que l'Atlético de Madrid souhaite le recruter et travaille déjà sur un accord pour l'ancien attaquant de Mirandés. Le transfert de Panichelli à Strasbourg a coûté environ 17 millions d'euros, mais il avait été précédemment rapporté que le club français, également propriété de Blue Co. (propriétaire de Chelsea), serait disposé à le vendre pour environ 30 millions d'euros.

L'article précise que leur intérêt pour Panichelli n'est pas lié à l'avenir d'Alvarez. Malgré les nombreuses spéculations concernant son avenir, Panichelli n'est pas considéré comme un remplaçant pour Alvarez, l'Atlético évoluant souvent avec deux attaquants. Il semble même plus probable que l'arrivée de Panichelli puisse entraîner le départ d'Alexander Sørloth, qui n'est toujours pas titulaire indiscutable pour sa deuxième saison.

Depuis son arrivée à Strasbourg en provenance de Mirandés, Panichelli compte 14 buts et 4 passes décisives en 31 apparitions. Il a plus ou moins conservé son rythme de buts de sa saison révélation à Mirandés l'an dernier, où il avait marqué 21 buts en 44 matchs, malgré le fait qu'il s'agisse de sa deuxième saison en Premier League. En novembre, Lionel Scaloni lui a offert sa première sélection en équipe nationale argentine.