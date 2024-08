L'astuce du Barça pour ne pas payer ses joueurs

Barcelone n'aurait pas l'intention de payer pour Felix et Cancelo, car il souhaite les prêter en prenant en charge l'intégralité de leur salaire.

Malgré les contraintes financières, l'intérêt du FC Barcelone pour Cancelo reste fort. Selon le Daily Star, le club catalan est prêt à débourser 7 millions de livres (9 millions de dollars) en guise de prêt et 18 millions de livres (23 millions de dollars) supplémentaires à la fin de la transaction pour rendre le transfert permanent. Bien que Manchester City ait cherché à vendre le joueur cet été, le club était prêt à négocier car le transfert de Cancelo lui rapportait environ 25 millions de livres (32 millions de dollars), même si c'était un an plus tard.

Au contraire, Mundo Deportivo affirme que le FC Barcelone n'est pas prêt à débourser un seul centime en frais de prêt et cherche à obtenir Cancelo dans le cadre d'un autre contrat de prêt qui couvrira l'intégralité de son salaire. Cette stratégie correspond aux contraintes financières du club et à la nécessité d'agir dans le cadre de sa réalité économique.

De même, le FC Barcelone est intéressé par l'acquisition de Felix sous forme de prêt sans frais supplémentaires. Cependant, l'Atletico Madrid, comme City, envisage un transfert pour amortir le coût du contrat de Felix. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2029, ce qui lui donne un avantage supplémentaire dans les négociations.

Les géants italiens Juventus et Inter suivent de près la situation de Cancelo car ils ont besoin d'un latéral pour renforcer leur unité défensive, ce qui complique encore les choses pour Barcelone. Les prochaines semaines s'annoncent intéressantes, car il reste à voir comment les géants espagnols parviendront à obtenir leurs joueurs préférés tout en faisant preuve de prudence financière et en respectant les règles strictes du fair-play financier (FFP) de la Liga.