Le transfert de Givairo Read à l’AS Roma semble de plus en plus compromis, rapporte Gianluca Di Marzio de Sky Sport. Selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato, les Romains ont désormais tourné leur attention vers une alternative.

« Les Rotterdamois négocient avec le couteau entre les dents. Les discussions ont donc momentanément atteint une impasse lundi soir », écrivait plus tôt Voetbal International. « Roma ne semble pas vouloir aller beaucoup plus loin. Il reste donc à voir si les deux parties parviendront à se rapprocher dans les prochains jours. »

« Il y a peu d’optimisme autour du transfert de Read à l’AS Roma », indique Di Marzio. Le club italien aurait effectivement formulé une deuxième offre et attend actuellement une réponse de Feyenoord.

« Les agents du joueur, qui a lui-même déjà exprimé sa préférence pour la Roma, tenteront de pousser Feyenoord à revoir son prix à la baisse. Pourtant, il y a peu de confiance au sein du club italien quant à une issue favorable », écrit Di Marzio.

En raison du prix demandé élevé par Feyenoord, la Roma semble se tourner vers une alternative, rapportent Di Marzio et Matteo Moretto de Marca. L’entraîneur Gian Piero Gasperini apprécie Nahuel Molina et souhaite intégrer l’Argentin à son effectif si l’arrivée de Read s’avère impossible.

I Giallorossi veulent pouvoir rapidement se rabattre sur un joueur correspondant aux attentes du technicien italien. La Roma aurait déjà transmis une offre d’environ quinze millions, bonus compris, à l’Atlético de Madrid. Gasperini avait déjà voulu attirer le latéral droit à l’Atalanta par le passé.

Selon Di Marzio et Moretto, les prochaines heures seront cruciales pour l’AS Roma. Si Feyenoord n’est pas disposé à baisser son prix pour Read, les Romains tenteront rapidement de parvenir à un accord définitif pour la venue de Molina.