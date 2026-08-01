Le Wydad a subi un nouveau coup dur durant le mercato estival, après l'entrée en force de son rival de l'AS FAR sur le dossier du transfert du défenseur Farji Karmoun, alors que le club rouge poursuit ses efforts pour clore les litiges accumulés, qui menacent désormais sa capacité à enregistrer ses nouvelles recrues avant le coup d'envoi de la prochaine saison footballistique.

L'AS FAR est entré dans la course au recrutement du défenseur Farji Karmoun durant l'actuel mercato estival, dans le cadre de sa volonté de renforcer sa ligne défensive après le départ du duo Younès Abdelhamid et Nouh El Abd.

Bien que le Wydad ait été le premier à bouger pour boucler l'affaire, après avoir obtenu le feu vert du joueur et de la direction de l'Olympic Safi, l'entrée de l'AS FAR dans les négociations a changé le cours des choses.

Le club militaire a présenté une offre financière supérieure à celle du Wydad, ce qui a bloqué le transfert du défenseur Farji Karmoun vers le club rouge.

Le site marocain "Sport7" a rapporté que ce rebondissement a poussé la direction de l'Olympic Safi à relever le plafond de ses exigences financières, et qu'elle a décidé d'accorder Karmoun au club qui présentera la meilleure offre financière.

De nouvelles décisions de la FIFA

Dans un autre développement, la Chambre de résolution des litiges de la Fédération internationale de football (FIFA) a rendu une nouvelle décision contre le Wydad, dans une affaire concernant l'un des anciens joueurs étrangers de l'équipe.

Ainsi, le nombre de décisions définitives rendues contre le club est passé à 5, ce qui impose à la direction du Wydad de régler intégralement ces dossiers, afin de lever la sanction d'interdiction de recrutement et de permettre à l'équipe de qualifier ses nouveaux joueurs.

Le président du Wydad, Brahim El Aâsri, poursuit ses efforts intensifs pour clore les dossiers de litiges qui se sont accumulés durant la période écoulée, après que la précédente direction, présidée par Hicham Aït Menna, a laissé un grand nombre d'affaires.

Le club est désormais tenu de régler cinq dossiers auprès de la Fédération internationale de football (FIFA), en plus de plus de sept dossiers soumis à la Commission nationale des litiges, comme l'a indiqué le site "Sport7".

Des démarches pour conserver Benabid

Parallèlement au traitement des dossiers de litiges, Brahim El Aâsri s'active pour conserver les éléments clés de l'équipe avant le début de la nouvelle saison. La direction du Wydad est entrée dans des négociations avancées avec le gardien El Mehdi Benabid, afin de le convaincre de prolonger son contrat et de rester avec l'équipe.

Le site marocain "Le360 Sport" a révélé que la direction du Wydad a présenté une nouvelle offre à Benabid, après s'être empressée de régler l'ensemble de ses dus financiers, précisant que le gardien prendra sa décision finale dans les prochains jours.

Le rapport a souligné qu'El Aâsri s'est retrouvé face à des dossiers complexes laissés par l'étape précédente, après qu'un certain nombre de joueurs ont eu recours à la commission des litiges pour réclamer leurs dus financiers, ou pour obtenir la résiliation unilatérale de leurs contrats, ce qui impose à la direction actuelle de poursuivre son travail pour résoudre ces crises avant le début de la nouvelle saison.