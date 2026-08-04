L'attaquante brésilienne Kerolin Nicoli est arrivée à l'aube de ce mardi à l'aéroport de Barcelone en provenance de São Paulo, afin de finaliser les démarches de son transfert officiel au FC Barcelone féminin, après des semaines de négociations complexes avec son ancien club, Manchester City, en Angleterre.

Selon les informations rapportées par le journal catalan « Mundo Deportivo », témoin direct de l'arrivée de la joueuse, Nicoli, âgée de 26 ans, a atterri en terre catalane un peu avant dix heures du matin, au terme d'un voyage d'environ dix heures depuis le Brésil.

Kerolin a ainsi mis fin à une longue période d'attente passée dans son pays ces derniers jours, durant laquelle elle guettait les nouvelles définitives concernant la conclusion de son transfert, marqué par de longues négociations dans un sens et dans l'autre avec Manchester City, retardées par un document que le club anglais devait envoyer, ce qui a prolongé l'ensemble du processus.

L'attaquante brésilienne doit passer dans les prochaines heures une visite médicale complète, avant de signer officiellement son nouveau contrat avec le club catalan, une étape qui représente un nouveau tournant dans sa carrière professionnelle.

Kerolin est apparue dans un état d'enthousiasme et de joie manifeste pour cette nouvelle aventure, exprimant son attachement précoce au Barça et à ses supporters d'une manière remarquable, à travers sa nouvelle coiffure choisie spécialement pour l'occasion.

La joueuse a tressé et façonné ses cheveux en forme de cœur latéral associant les couleurs bleue et grenat, les deux célèbres couleurs du FC Barcelone, un geste symbolique traduisant clairement son lien affectif avec le club catalan avant même d'y faire ses premiers pas officiels.

Kerolin Nicoli devrait constituer un renfort de qualité pour la ligne d'attaque du Barça féminin, compte tenu de sa vaste expérience au niveau international et de son riche parcours avec Manchester City et la sélection brésilienne.