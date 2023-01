L'arnaque : Cristiano Ronaldo finalement pas aussi bien payé

Le transfert de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite a évidemment suscité toutes sortes de réactions et de reportages.

Le Portugais a provoqué une tempête médiatique dans la ville.

rès avoir quitté Manchester United et avoir été lâché par Fernando Santos pour le Portugal, Cristiano s'est retrouvé à Al Nassr à Riyadh. En attendant, son salaire annoncé ferait de lui le joueur le mieux payé au monde. Selon d'autres informations, l'agent Jorge Mendes l'aurait laissé tomber comme client après la débâcle de Manchester United, et il se serait même retrouvé du mauvais côté de la loi saoudienne avec sa partenaire Georgina Rodriguez.

Cependant, cette dernière affirmation a été démentie par son club dans une déclaration officielle. Selon Sport, Al Nassr a rejeté les allégations selon lesquelles son accord avec Ronaldo le lie à un rôle d'ambassadeur de l'Arabie saoudite, qui cherche à accueillir la Coupe du monde 2030.

"Al Nassr FC souhaite clarifier que, contrairement aux informations publiées, le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr n'implique pas d'engagement pour une quelconque candidature à la Coupe du monde. Son principal objectif est Al Nassr et le travail avec ses coéquipiers pour aider le club à atteindre le succès", a déclaré un communiqué.

Actuellement, trois candidatures principales à la Coupe du monde de 2030 sont en préparation. L'Espagne s'est associée au Portugal et à l'Ukraine ; l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay sont ensemble ; l'Arabie saoudite fera une offre avec la Grèce et l'Égypte. Avec Lionel Messi comme ambassadeur, si Ronaldo soutient la candidature à titre officiel, on pourrait assister à une situation remarquable où les deux joueurs actifs les plus emblématiques de deux candidatures s'associent pour promouvoir l'autre.