L’armée mexicaine a fait irruption dans le camp de la sélection sud-coréenne

Dans des circonstances encore mystérieuses, les forces armées mexicaines ont abattu un drone qui survolait le camp d’entraînement de la sélection sud-coréenne à Guadalajara, alors que l’équipe se préparait à affronter le Mexique en Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne « Sky News Arabia », les militaires auraient employé des équipements spécialisés pour repérer l’engin « non enregistré », avant de le neutraliser rapidement, d’après la confirmation d’un responsable fédéral mexicain.

L’identité de l’opérateur et l’éventuelle mission d’espionnage des plans tactiques sud-coréens restent inconnues.

L’entraîneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo, a réagi : « Pendant notre séance, un drone est apparu dans le ciel. »

Il a ajouté : « Heureusement, cela s’est produit avant que nous ne commencions à travailler sur nos plans tactiques, donc cela ne nous a pas affectés, mais le moment était particulièrement délicat alors que nous nous préparions pour le match, et ce qui s’est passé est vraiment regrettable. »

Les autorités mexicaines n’ont pas encore précisé l’heure exacte de l’incident, ni indiqué si un suspect avait été arrêté.

La source fédérale précise que, ces derniers jours, plusieurs autres drones ont été neutralisés alors qu’ils tentaient de s’approcher des zones de sécurité autour des stades des trois villes hôtes : Mexico, Monterrey et Guadalajara.

Cet incident s’inscrit dans le cadre du vaste plan « Cocolcan », déployé depuis mars par les autorités mexicaines avec le concours d’environ 100 000 agents de sécurité et militaires. Il prévoit des mesures de sécurité renforcées et des systèmes d’alerte précoce pour protéger les équipes, les stades et les supporters.

Au Canada, les autorités ont quant à elles imposé une interdiction totale de survol par des drones non autorisés des stades et des sites d’entraînement à Vancouver et à Toronto ; cette mesure restera en vigueur jusqu’au 7 juillet.