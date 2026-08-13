Les premières étapes de la préparation du Real Madrid pour la nouvelle saison ont constitué une occasion de tester les joueurs, y compris un certain nombre de nouvelles recrues.

Denzel Dumfries figurait parmi les plus en vue de ces joueurs, puisque son transfert en provenance de l'Inter Milan pour 20 millions d'euros laissait initialement penser qu'il arrivait pour remplacer Trent Alexander-Arnold au poste d'arrière droit.

Le joueur néerlandais apparaissait comme l'option idéale pour renforcer l'effectif, en tant que doublure allégeant la pression sur le joueur anglais lors d'une saison riche en défis, comme l'a rapporté le journal « Marca »

Trent était attendu comme l'un des joueurs les plus importants de l'entraîneur José Mourinho en défense, après une première saison en dents de scie avec le Real Madrid.

Mais sa participation limitée lors des trois premiers matchs amicaux l'a placé dans une position instable, où il doit affronter une concurrence féroce avec Dumfries. En effet, avec l'absence de plusieurs joueurs en raison de la Coupe du monde, Mourinho a été contraint de reconstruire l'équipe, et au cœur de ce processus, le poste d'arrière droit est devenu un défi de taille avec la présence de joueurs de premier plan.

Les essais le confirment : lors du match contre la Fiorentina, Arnold a débuté au poste d'arrière, et Dumfries est entré devant lui sur l'aile. L'Anglais a terminé la rencontre, et le Néerlandais a été remplacé à la 75e minute.

Lors du deuxième match contre le Ferencváros, Mourinho a inversé les rôles : Dumfries a débuté la rencontre, et Trent est entré en seconde période.

Lors du troisième match contre le Deportivo La Corogne, Mourinho a reproduit le même schéma : le Néerlandais a débuté la rencontre, cette fois sur l'aile, et Trent est revenu après la mi-temps au poste d'arrière, mais cette fois c'est l'ancien joueur de l'Inter qui a disputé les quatre-vingt-dix minutes complètes.

Le talent de Dumfries lui a conféré un léger avantage en début de saison, et il correspond également au profil idéal du joueur que l'entraîneur portugais transforme en combattant, bien qu'il n'ait pas montré le meilleur de lui-même durant la préparation de la saison.

Quant à Trent, il est apparu au sommet de sa concentration, à l'aise et impatient de faire ses preuves au sein du Real Madrid, après une première saison durant laquelle il a beaucoup souffert.

La même situation se répète en attaque, et plus précisément au poste d'avant-centre, où le temps de jeu lors des deux derniers matchs s'est réparti presque à parts égales entre Endrick et Carlos Espí.

Mourinho a délibérément semé le doute, changeant les noms et les compositions sans en trancher aucune, obligeant tout le monde à se disputer les places jusqu'au dernier moment de la préparation de la saison.

La décision finale concernant les postes d'arrière droit et d'attaquant remplaçant n'est toujours pas arrêtée, et cette incertitude est la meilleure arme de l'entraîneur portugais pour tirer le maximum d'une équipe encore en construction.