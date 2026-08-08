L'Argentine prend une décision rapide pour honorer le père de Messi

La Fédération argentine de football et la Ligue de football professionnel ont décidé de rendre hommage à feu Jorge Horacio, le père de la légende Lionel Messi.

Le père de Messi est décédé à l'aube de ce samedi, après une longue lutte contre la maladie, à l'âge de 68 ans.

Le réseau Olé a rapporté que la Fédération argentine et la Ligue du championnat local ont décidé d'observer une minute de silence avant le coup d'envoi de chaque rencontre de la journée, dans toutes les catégories et divisions du pays.

La Fédération argentine a également décidé que les joueurs, les staffs techniques et les corps arbitraux porteront un brassard noir, en hommage à la mémoire du père de Messi.

Les drapeaux du siège de la Fédération, ainsi que ceux des autres installations relevant de l'instance dirigeante du football argentin, seront mis en berne jusqu'à vendredi prochain.

La Fédération argentine a déclaré dans un communiqué : « Nous déplorons avec une profonde douleur la perte irremplaçable causée par le décès de Jorge Messi, et en hommage à sa mémoire, nous avons décidé d'observer une minute de silence avant le coup d'envoi de toutes les rencontres qui se dérouleront dans les différentes catégories du football argentin, ainsi que le port d'un brassard noir par les membres des corps arbitraux, les joueurs et les staffs techniques. »

Le communiqué poursuit : « Les drapeaux des installations de la Fédération argentine de football seront également mis en berne, en signe de deuil, jusqu'à vendredi prochain, le 14 août. »

Claudio Tapia, le président de la Fédération argentine, a utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux au père de Messi, déclarant : « Jorge a tout fait comme il fallait, il était présent quand il devait l'être, il a soutenu quand il fallait soutenir, et il a été un appui lorsque le besoin en était le plus pressant. »

De son côté, le club de Leones FC, présidé par Matías Messi, a annoncé le report de sa rencontre face à Muñiz dans le cadre de la 23e journée du championnat de première division.