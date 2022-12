L'Argentine motivée par la provocation de Mbappé

En Argentine, on n'a pas oublié les propos de Kylian Mbappé sur le football sud-américain il y a quelques mois.

"Les équipes sud-américaines ont des désavantages car elles n'ont pas le même niveau de compétition que les équipes européennes. L'Argentine et le Brésil ne jouent pas des matchs à un haut niveau pour aller à la Coupe du monde. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est ce que vous avez vu lors des dernières Coupes du monde", avait déclaré l'attaquant français à l'époque.

Maintenant que l'Argentine affronte la France en finale de la Coupe du monde 2022, les commentaires de Mbappé ont refait surface. C'est une motivation supplémentaire pour l'Albiceleste à huis clos. L'équipe de Lionel Scaloni a toujours considéré la France comme l'adversaire le plus dangereux de la Coupe du monde au Qatar. Même dans une hypothétique rencontre en demi-finale avec le Brésil, ils auraient été optimistes. Ils avaient déjà battu l'équipe de Tite en finale de la Copa America.

Les Argentins font des cauchemars en se souvenant du match de la Coupe du monde 2018 contre la France. Quatre ans plus tard, ils rencontrent à nouveau les champions du monde et leur plus grande menace est Kylian Mbappé. L'attaquant s'est annoncé sur la plus grande des scènes en réalisant une belle prestation ce jour-là contre l'Albiceleste. Lors de la victoire 4-3 des Bleus à Kazan, Mbappé, âgé de 19 ans à l'époque, a joué un rôle déterminant dans l'inscription de deux buts, qui ont finalement fait fuir les Argentins.

La vitesse dont il a fait preuve l'a rendu inarrêtable pour la ligne arrière de Jorge Sampaoli, qui vivait son dernier match en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. C'était aussi la fin pour d'autres joueurs comme Mascherano, Mercado, Rojo, Banega, Enzo Pérez et Kun Agüero. La défaite a fait très mal en raison de sa signification et de la manière dont elle s'est produite.

Quatre ans plus tard, l'Argentine a connu des changements radicaux dans son équipe. Scaloni leur a donné une nouvelle dimension depuis son arrivée. Ils sont champions d'Amérique et ont réussi à atteindre la finale de la Coupe du monde après avoir perdu le premier match contre l'Arabie saoudite. Certains joueurs, comme Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Julián Álvarez, sont arrivés à maturité.

La menace de Mbappé en finale de la Coupe du monde

Il est impossible d'arrêter Mbappé lorsqu'il a de l'espace pour courir, ce que la France cherche constamment à faire. Ils essaient de battre leurs adversaires en contre-attaque et la vitesse de leurs ailiers est une menace constante, avec Mbappé, Ousmane Dembélé et les surcharges des latéraux. Contre le Maroc, Mbappé a atteint une vitesse de 35,2 kilomètres par heure et Dembélé l'a devancé avec 35,3.

La série de Mbappé a continué et son jeu s'est développé depuis Russie 2018. Au PSG, il est devenu un joueur encore meilleur, et avec la France, il a déjà l'étoffe d'une star mondiale.

La France a perdu Karim Benzema dans les jours qui ont précédé le début du Qatar, mais son homme principal, Mbappé, a répondu présent. Il compte cinq buts et deux passes décisives, même s'il n'a pas marqué en quart et en demi-finale du tournoi.