Le président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, a déclaré que la direction de l'Albiceleste n'exercera aucune pression sur la légende de la sélection, Lionel Messi, concernant sa participation à la Copa América 2028, assurant que la décision finale revient uniquement à la star argentine, sans la moindre ingérence.

Le silence de Messi après l'épopée du Mondial

Messi, 39 ans, n'a pas encore révélé ses intentions quant à son avenir international, malgré sa performance légendaire lors de la Coupe du monde 2026, où il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, avant que le parcours de l'Argentine ne s'arrête en finale face à l'Espagne, sur une défaite cruelle 1-0 après prolongation.

Dans des déclarations à la chaîne argentine « TyC », Tapia a insisté sur le respect total de la Fédération à l'égard de la volonté du capitaine de la sélection : « C'est entièrement sa décision personnelle. Il a été un symbole de ce tournoi, comme il l'a été dans chaque compétition à laquelle il a participé. »

Nous l'avons vu au sommet de sa forme

Tapia a ajouté sur un ton admiratif : « En 2022, nous ne savions pas s'il jouerait en 2026. Il a dit qu'il se concentrait sur chaque match l'un après l'autre, et nous l'avons vu au sommet de sa forme, si ce n'est dans la meilleure forme de toute sa carrière. »

Et de poursuivre : « Nous devons être fiers de lui. Je lui souhaite de continuer à prendre du plaisir au football, et que nous prenions plaisir à le regarder, et qu'il prenne la décision qu'il jugera appropriée. »

Le dilemme Scaloni inquiète la Fédération

Dans le même contexte, Tapia a fait part de son inquiétude quant à l'avenir de l'entraîneur Lionel Scaloni, dont le contrat prend fin à la fin de l'année en cours et qui a annoncé, après la défaite en finale face à l'Espagne, qu'il reconsidérerait le fait de continuer.

Tapia a affirmé d'un ton ferme : « Mon premier, mon deuxième et mon troisième plan, c'est Scaloni. Je veux qu'il continue, nous voulons tous qu'il continue. Je dois respecter sa décision, et le laisser réfléchir mûrement et prendre la décision qu'il estimera juste. »

Il a ajouté : « Je ne peux pas le forcer à rester s'il sent qu'il lui manque la motivation nécessaire ou s'il ne voit pas de voie pour remporter davantage de succès. »

Le plus titré de l'histoire

Scaloni, 48 ans, est considéré comme l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la sélection argentine, après avoir transformé sa nomination provisoire en 2018 en une ère dorée marquée par 3 grands titres internationaux consécutifs : la Copa América 2021, la Coupe du monde 2022 et la Copa América 2024.

La meilleure sélection de l'histoire

Tapia a conclu ses déclarations par un vibrant hommage à la sélection nationale : « C'est la meilleure sélection nationale de tous les temps. Elle a apporté la joie à tout le peuple argentin, et a réussi à faire en sorte que les gens se sentent appartenir à un même groupe. »