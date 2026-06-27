L'Argentine est qualifiée. L'Égypte connaît désormais son adversaire pour les 16es de finale

L'équipe d'Égypte s'est officiellement qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord, après avoir partagé les points avec l'Iran (1-1) lors de la troisième et dernière journée du groupe 7. Les « Pharaons » abordent désormais les phases à élimination directe avec sérénité.

Les Pharaons totalisent désormais cinq points et prennent la deuxième place derrière la Belgique, leader du groupe, assurant ainsi leur qualification directe pour le tour suivant, tandis que l’Iran reste bloqué à trois unités, à la troisième place, et devra attendre les résultats des autres poules pour connaître son sort parmi les meilleurs troisièmes.

Les Pharaons défieront l’Australie en seizièmes de finale dans un duel promettant d’opposer puissance physique et rigueur tactique.

En cas de qualification, les Pharaons défieront ensuite le vainqueur du match Argentine-Cap-Vert.