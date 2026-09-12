Les démarches de la Fédération royale marocaine de football, visant à programmer un match amical opposant le Maroc à l'Argentine au stade du Prince Moulay Abdellah à Rabat, ont été bloquées, après qu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord définitif concernant la date proposée pour cette rencontre, malgré l'avancement des négociations entre les deux parties au cours de la dernière période.

La journaliste argentine Verónica Brunati a révélé que les négociations avaient atteint des stades avancés, mais que la Fédération argentine de football avait finalement décidé de ne pas disputer le match, préférant organiser ses prochaines rencontres amicales sur le sol argentin.

Brunati a précisé que cette décision découle de la volonté de la Fédération argentine d'offrir au public local l'occasion de suivre la sélection et de célébrer ses joueurs sur leurs propres terrains, soulignant que ce refus n'a aucun rapport avec la valeur de l'offre financière et n'est lié à aucune considération technique concernant la sélection marocaine.

Selon la même source, la décision de la partie argentine est liée à sa stratégie de réorganisation de son calendrier international, ce qui a rendu la tenue d'un match à Rabat lors de la trêve d'octobre indisponible pour le moment.

La Fédération royale marocaine poursuit ses efforts pour trouver une alternative à la rencontre prévue, dans le cadre de sa volonté de programmer des matchs amicaux relevés face à des sélections de premier plan, au sein du plan de préparation du Maroc en vue des prochaines échéances officielles.

La Fédération étudie actuellement plusieurs options de rechange, dans le but d'assurer un test relevé pour la sélection marocaine, à la hauteur de ses ambitions et permettant à ses joueurs de se frotter à un adversaire de haut niveau avant le retour aux compétitions officielles.